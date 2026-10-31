Dàn Em Xinh đón Halloween bên 'nửa kia', Châu Bùi - Binz chuẩn bị hơn 1 tháng

Là người khuấy động đường đua lễ hội hóa trang năm nay khi cùng các nghệ sĩ Sao Nhập Ngũ 2026 "di cư" đến hòn đảo mộng mơ Neverland và bước vào thế giới của Peter Pan, Em Xinh Châu Bùi có màn "chốt sổ" khiến khán giả không thể quên.

Nếu như sáng 30/10, người đẹp Hà thành gây hoang mang với dòng trạng thái "Giờ đây chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa..." thì hóa ra đó chỉ là phần demo cho sản phẩm chính thức. Hôm nay, Châu Bùi háo hức "điền vào chỗ trống": "Chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa bởi vì... Giờ chúng tôi đã thành chị em nhà Wilson!".

"Giữ chuỗi" 4 năm đón Halloween bên nhau, Châu Bùi cho biết đã rủ Binz phối hợp cho ý tưởng tái hiện bộ phim White Chicks và được bạn trai chiều hết mực. Nữ fashionista tiết lộ quá trình làm ra bộ ảnh và những thước phim cosplay không hề đơn giản. Trong đó, khâu tạo khối cho hai chiếc mặt nạ silicon giống hệt nhau kéo dài hơn một tháng, phần trang điểm 6 tiếng và học nhảy battle mất 60 tiếng.

Châu Bùi, Binz tái hiện chân thực hình ảnh nhân vật hai chị em nhà Wilson.

Nhận xét về tạo hình của cả hai, netizen không thể nhịn cười, cho rằng Binz còn "diễn sâu" hơn cả Châu Bùi. Về phía Binz, nam rapper bày tỏ: "Tất cả đều là anh tự nguyện, dù có phải hóa trang cả tiếng cũng không xi nhê".

Sau bộ ảnh cá nhân hóa trang thành nhân vật "cô dâu ma" Lydia Deetz (Beetlejuice, 1988), Quỳnh Anh Shyn lập hội cùng Em Xinh Bích Phương, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ, Orange, Saabirose, Liu Grace và "nhà trai" gồm Tăng Duy Tân, Nam Phùng, Minh Lai cũng khuấy động mùa Halloween bằng bộ ảnh nhóm tái hiện thế giới Super Mario.

Xuất hiện trong những bộ quần áo sặc sỡ, những bộ nặng tầm 10kg, 10 con người có "cơ địa hoạt hình" mang đến những tạo đẹp mắt, tạo nên một bức tranh sống động.

Tăng Duy Tân vào vai Mario, công khai đi giải cứu công chúa vương quốc Nấm Peach - Bích Phương.

Quỳnh Anh Shyn là công chúa Daisy - Công chúa của vương quốc Sarasaland. Nam Phùng là Luigi - nhân vật em trai Mario, người được fan "đẩy thuyền" với Daisy.

Minh Lai xuất hiện trong hình ảnh của Waluigi, là đồng đội Liu Grace Wario. Orange trong vai Toad - người nấm trung thành với công chúa Peach, Saabirose là cô bạn nấm hồng với hai bím tóc dễ thương Toadette.

Mỹ Mỹ hóa quý cô slay Pauline - thị trưởng thành phố New Donk City. Vũ Thảo My là Rosalina - người bảo vệ những ngôi sao nhỏ Luma.

Là một trong những người nổi tiếng gia nhập đường đua Halloween từ sớm (27/10), Salim cùng con gái "dặm bùa" các dì đến ngày cuối cùng, "chốt hạ" concept thứ ba bằng phiên bản live-action phim Công Chúa Tóc Mây (Tangled).

Trong khi mẹ Salim chảy tóc thì Pam diễn tròn vai tắc kè, thè lưỡi nhịp nhàng.

Nếu như năm 2025 Châu Bùi và Binz từng "gây sốt" với bộ ảnh được hậu kỳ đẹp mắt thì phiên bản 2026 khiến fan cười bò. Bé Pam hóa thân thành tắc kè Pascal còn Salim vào vai công chúa Rapunzel. Cách "tắc kè dễ thương" được nhuộm "xanh lè", sử dụng các phụ kiện "cây nhà lá vườn" với đôi mắt to tròn bằng giấy, đội... quần thay khăn trùm đầu cùng màn phối hợp diễn xuất thè lưỡi của Pam Yêu Ơi trở thành điểm nhấn cho đoạn clip đón Halloween.

Diễn viên Diễm My 9X chơi Halloween nhẹ nhàng, chọn bước ra từ bức tranh của danh họa Lê Phổ - tác phẩm LA JEUNE FILLE AUX POMMES-CANNELLE, sáng tác năm 1938 - có giá hàng chục tỷ đồng. "Bước ra từ tranh", Diễm My diện tà áo dài lụa màu tím, đội mấn, choàng khăn làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt xưa.

Ở bộ ảnh thứ hai, Diễm My tiếp tục khắc họa hình ảnh người phụ nữ mang dáng vẻ hoài cổ, lãng mạn trong bức tranh lụa Le Collier (Vòng cổ) của họa sĩ Mai Trung Thứ.