Ngân Khánh hiện tại ra sao?

Mới đây, Ngân Khánh thực hiện video chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Trong video, nữ diễn viên tâm sự thời gian qua cô luôn nhận được những câu hỏi như: “Ngân Khánh đang ở đâu?”, “Ngân Khánh đang làm gì?” hay “Tại sao không đóng phim nữa?”. Trước những câu hỏi trên, nữ diễn viên giải thích hiện tại cô sống ở thị trấn gần thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Mỹ.

Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô tập thói quen dậy sớm vào 6h30, đón một ngày mới bằng một tách cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Trong vài năm sinh sống ở Mỹ, Ngân Khánh duy trì thói quen tập yoga để giữ cho cơ thể có độ dẻo dai.

Hình ảnh mới đây tại Mỹ của Ngân Khánh. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, diễn viên còn chia sẻ quá trình cô mua và khắc quả bí ngô để trang trí trong ngày Halloween. Ngân Khánh thừa nhận nhìn cảnh mọi người xung quanh chuẩn bị đón Halloween lại khiến cô nhớ về Tết Trung thu ở Việt Nam hoặc cảnh tuổi thơ khi chị em cô cùng nhau rang rồi ăn hạt bí. Với cô, những khoảnh khắc xưa ở quê nhà rất ấm cúng và đáng trân trọng.

Những năm gần đây, Ngân Khánh sống kín tiếng. Cô gần như không tham gia các dự án phim hay sự kiện giải trí. Nữ diễn viên cũng hiếm khi chia sẻ về chồng cũng như cuộc sống riêng tư.

Dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, cô tâm sự nhớ cuộc sống trước đây ở TP.HCM. Người đẹp chia sẻ: "Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật đến Khánh trong dịp vừa qua. Đọc từng bình luận của mọi người mà thấy lòng ấm áp lắm, vì mọi người vẫn còn nhớ và nhắc đến nhiều vai diễn của Khánh, đặc biệt là Tường Vi Cánh Mỏng. Mong một ngày sẽ lại được gặp mọi người qua những thước phim".

Hình ảnh của Ngân Khánh khi đóng phim hơn 10 năm trước. Ảnh: FBNV.

Ngân Khánh sinh năm 1985. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông và Tấn Phát. Sau thành công của tác phẩm, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Tường vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma Dai…

Năm 2015, khi được công chúng chú ý với sự nghiệp thành công, Ngân Khánh bất ngờ thông báo tạm rút lui khỏi showbiz để sang Singapore du học. Cùng năm, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân. Chồng Ngân Khánh là Việt kiều, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Do theo học tại Singapore, nữ diễn viên từng có thời gian dài sống xa chồng. Tới 2020, cô hoàn thành khóa học ở Singapore và trở về Việt Nam.