Tuyên bố của chồng hơn 11 tuổi với Hương Giang

Diễn viên Hương Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Cô Gái Nhà Người Ta, Mùa Hoa Tìm Lại... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống hôn nhân và những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Hương Giang chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông xã trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong hình, cả hai cùng diện trang phục lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, mang đến diện mạo khác lạ so với những khoảnh khắc đời thường thường thấy.

Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc bên chồng, lấy cảm hứng từ Thần thoại Hy Lạp.

Đáng chú ý, đây là bức ảnh được nữ diễn viên sử dụng công nghệ AI để tạo nên, giúp hai vợ chồng hóa thân thành những nhân vật mang màu sắc thần thoại.

Đi kèm hình ảnh, Hương Giang tiết lộ tuyên bố hài hước của chồng khi nhìn thấy thành phẩm. Nữ diễn viên viết: "Bảo chụp ảnh thì cứ ngại cơ, đến lúc có thành phẩm thì lại kêu 'sao đẹp thế vợ'".

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dưới bài đăng, khán giả dành lời khen cho ngoại hình của hai vợ chồng, đồng thời nhận xét cả hai trông đẹp đôi khi cùng xuất hiện trong tạo hình mang phong cách thần thoại Hy Lạp. Một số ý kiến cũng thích thú trước cách Hương Giang lưu giữ những khoảnh khắc bên ông xã bằng công nghệ AI.

Hương Giang sinh năm 1989, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình phía Bắc. Cô từng tham gia nhiều dự án phim giờ vàng và đảm nhận những dạng vai có tính cách khác nhau. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, nữ diễn viên từng bước tạo dựng được dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của Hương Giang có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên không còn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Với cô, việc được trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời là điều đáng trân trọng.

Lựa chọn này cũng phần nào cho thấy Hương Giang đang bước vào một giai đoạn khác của cuộc sống. Nếu trước đây phim ảnh và những vai diễn là một phần quan trọng trong hành trình của cô thì hiện tại, gia đình trở thành ưu tiên lớn hơn. Những khoảnh khắc đời thường bên chồng con cũng thường xuyên được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Hương Giang đang dành nhiều thời gian cho tổ ấm.

Hương Giang từng nhận được nhiều câu hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đặt nặng chuyện phải tái xuất bằng mọi giá. Cô muốn chờ đến khi bản thân thực sự sẵn sàng và tìm được một dự án đủ phù hợp để trở lại với khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, Hương Giang lựa chọn tận hưởng những điều bình dị bên gia đình. Từ việc cùng chồng chụp một bức ảnh, lưu giữ kỷ niệm cho đến dành thời gian chăm sóc con, những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành điều nữ diễn viên muốn trân trọng.