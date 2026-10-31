[GALLERY] Hàn Hằng hóa nàng tiên Tinker Bell, khoe nhan sắc ngọt ngào

Halloween hàng năm là dịp để nhiều nghệ sĩ, hot girl và influencer thỏa sức sáng tạo với những màn hóa trang độc đáo. Hòa chung không khí lễ hội năm nay, Hàn Hằng vừa chia sẻ bộ ảnh hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell, nhân vật quen thuộc trong câu chuyện Peter Pan.

Khác với những tạo hình ma quái thường thấy trong dịp Halloween, Hàn Hằng lựa chọn hình tượng nàng tiên nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cô diện chiếc váy ngắn màu xanh lá, kết hợp đôi cánh trong suốt lấp lánh, tái hiện hình ảnh Tinker Bell giữa khu vườn cổ tích.

Để hoàn thiện màn hóa thân, người đẹp chọn mái tóc vàng búi cao, để vài lọn tóc buông nhẹ hai bên gương mặt. Lối trang điểm với đôi má ửng hồng, hàng mi cong và đôi mắt được nhấn bằng sắc xanh giúp Hàn Hằng trông như một nàng tiên bước ra từ phim hoạt hình.

Hàn Hằng chia sẻ cô muốn tranh thủ mái tóc tẩy vàng năm nay để hóa thân thành Tinker Bell, nhân vật mà cô cực kỳ yêu thích từ khi còn nhỏ. Với người đẹp, đây cũng là dịp để hiện thực hóa mong muốn được trở thành nàng tiên tuổi thơ của mình.

Bộ ảnh được thực hiện trong không gian ngập sắc hoa, với những cành cây uốn lượn, thảm thực vật xanh mướt và các chi tiết trang trí đầy màu sắc. Khung cảnh được sắp đặt như một khu rừng thần tiên, giúp màn hóa thân của Hàn Hằng thêm phần sinh động.

Chiếc váy xanh ôm sát phần thân trên, kết hợp chân váy lụa ngắn giúp Hàn Hằng khoe vóc dáng thon gọn. Đôi cánh lớn phía sau cũng là điểm nhấn nổi bật, khiến người đẹp trông như nàng tiên Tinker Bell phiên bản đời thực.

Vốn được biết đến là một trong những hot girl sở hữu ngoại hình nổi bật trên mạng xã hội, Hàn Hằng thường xuyên gây chú ý với những hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Lần này, cô tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi thử sức với hình tượng nhân vật hoạt hình.

Trước đó, Hàn Hằng từng khiến hội chị em trên mạng xã hội bất ngờ khi quyết định chia tay mái tóc đen dài bồng bềnh vốn gắn liền với hình ảnh của mình. Dù thay đổi sang màu tóc vàng nổi bật, hot girl vẫn được khen xinh đẹp, cá tính và có phần mới mẻ hơn.

Được biết, Hàn Hằng lựa chọn tạo hình nàng tiên Tinker Bell để tham dự buổi ra mắt album mới của ca sĩ Emily. Màn hóa thân được đầu tư chỉn chu của cô càng thêm phù hợp với không khí Halloween.

Bộ ảnh hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell của Hàn Hằng nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Đến nay, bài đăng trên Instagram cá nhân của cô đã thu hút gần 30.000 lượt yêu thích trong 4 giờ đăng tải. Ảnh: han.hang