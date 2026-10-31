Đâu phải ai cũng được gọi bằng cái tên' người cha quốc dân' của màn ảnh Hàn

Nam diễn viên Choi Bool Am, người vừa qua đời vào ngày 29/10, được biết đến với danh xưng "người cha quốc dân". Đảm nhận các vai diễn người lớn tuổi ngay từ thuở mới vào nghề, ông có được danh xưng này phần lớn nhờ vào vai diễn Chủ tịch Kim tại làng Yangchon-ri trong bộ phim truyền hình dài tập Country Diaries (Nhật ký đồng quê) của đài MBC (phát sóng từ năm 1980 đến 2002). Là một người giản dị, chân chất, Chủ tịch Kim luôn dành tình cảm sâu đậm cho gia đình mình. Ông sở hữu một tâm hồn dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Ông nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ tạo cảm giác xa cách. Và Choi Bool Am ở ngoài đời cũng như vậy, là một bậc trưởng thượng bao dung, chọn cách tiếp cận người khác bằng sự ấm áp thay vì dùng uy quyền để áp đặt.

Danh xưng "người cha quốc dân" không phải là thứ có thể đạt được chỉ nhờ kỹ năng diễn xuất điêu luyện hay việc đảm nhận các vai người cha trong thời gian dài; đó cũng chẳng phải là vị thế mà ai muốn là có được. Đây là một danh xưng cao quý, chỉ xuất hiện khi tình cảm của khán giả dành cho một nhân vật trên màn ảnh chuyển hóa thành niềm tin sâu sắc vào chính người diễn viên đó, và khi nhiều thế hệ cùng công nhận người ấy là "bậc trưởng thượng của chúng ta".

Trên thực tế, lấy cảm hứng từ quyết định nhận nuôi cậu bé Geum-dong của nhân vật Chủ tịch Kim trong Country Diaries, cố diễn viên đã lan tỏa lòng nhân ái của mình ra ngoài đời thực: Ông hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch tổ chức "Zero Camp", nơi cung cấp giáo dục văn hóa, nghệ thuật cho các thanh thiếu niên từng lầm lỡ, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng.

Khi tiễn biệt ông, người ta lại nhớ đến một "người cha quốc dân" khác, nam diễn viên Lee Soon Jae, người cũng đã qua đời vào tháng 11/2025. Nếu Choi Bool Am là hiện thân của hình ảnh người cha đôn hậu, ấm áp, thì Lee Soon Jae lại đại diện cho một hình mẫu người cha nghiêm khắc và có phần cố chấp hơn. Từng khắc họa thành công hình ảnh người trụ cột gia đình theo kiểu gia trưởng điển hình đáng chú ý nhất là vai người cha của nhân vật "Dae-bal" trong bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao về sau, Lee Soon Jae đã khéo léo "giải cấu trúc" chính sự uy nghiêm đó, biến nó thành chất liệu gây cười, để ông có thêm danh xưng "ông nội quốc dân" trong các tác phẩm như Gia đình là số một. Tuy nhiên, trong công việc diễn xuất, ông là một người vô cùng nguyên tắc, chưa bao giờ ngần ngại đưa ra những lời phê bình thẳng thắn, nghiêm khắc dành cho các hậu bối.

Dù mỗi người đại diện cho một kiểu mẫu "người cha quốc dân" khác nhau, nhưng nền tảng tạo nên danh tiếng của họ lại hoàn toàn tương đồng. Họ tiếp cận mọi vai diễn, dù lớn hay nhỏ với sự tận tâm kiên định, luôn chú trọng hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân thay vì dựa dẫm vào tuổi tác hay thâm niên.

Họ nêu gương bằng hành động, để cuộc đời mình tự lên tiếng thay vì những lời giáo huấn. Sự tin tưởng mà họ nhận được không đến từ việc phô trương quyền uy, mà đến từ tinh thần dám gánh vác trách nhiệm. Khi tiễn biệt người nghệ sĩ quá cố này, người đã để lại di sản về niềm tin vào chuẩn mực của một bậc tiền bối, khoảng trống mà ông để lại càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Trong một thế giới mà chẳng cần phải tự xưng là "trưởng bối" mới xứng đáng nhận được sự tin cậy và dựa dẫm, sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn lao.