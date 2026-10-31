Lời vĩnh biệt của Trấn Thành với một nam diễn viên đình đám

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, dẫn chương trình và đạo diễn điện ảnh. Bên cạnh những dự án nghệ thuật trong nước, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ tình cảm, sự ngưỡng mộ dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ quốc tế có ảnh hưởng đến tuổi thơ, thanh xuân của mình.

Mới đây, Trấn Thành khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng tải lời vĩnh biệt dành cho tài tử gạo cội Patrick Stewart. Trước thông tin nam diễn viên đình đám qua đời, Trấn Thành bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời dành những lời trân trọng để nói về hành trình nghệ thuật cũng như dấu ấn mà ông để lại trong lòng công chúng.

Trấn Thành tiếc thương khi diễn viên gạo cội Patrick Stewart qua đời.

Trong bài đăng, Trấn Thành nhắc đến vai diễn Giáo sư X trong loạt phim X-Men như một phần ký ức thanh xuân không thể quên. Nam nghệ sĩ viết:

"Vĩnh biệt ngài Patrick Stewart.

Cảm ơn ngài đã cống hiến hết đời mình cho điện ảnh thế giới. Ngài là cả ký ức thanh xuân của tôi với series X-men huyền thoại đấy ạ!

Ngài nghỉ ngơi nhé!

Professor X vẫn sẽ sống mãi trong tâm trí của tôi và hàng triệu những tín đồ khác của Marvel trên khắp hành tinh!

Nghiêng đầu cúi chào, kính tiễn người nghệ sỹ lỗi lạc của thế giới điện ảnh - Patrick Stewart".

Lời chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với tình cảm mà nam nghệ sĩ dành cho tài tử Hollywood, đặc biệt là những khán giả từng lớn lên cùng loạt phim X-Men. Không ít ý kiến cũng gửi lời tiếc thương trước sự ra đi của một nghệ sĩ có sự nghiệp lâu dài và để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh quốc tế.

Đối với nhiều thế hệ khán giả, Patrick Stewart không đơn thuần là một diễn viên đảm nhận vai Giáo sư X. Hình ảnh người thầy điềm đạm, giàu lòng nhân ái đã trở thành một phần quan trọng trong ký ức điện ảnh của người hâm mộ. Bởi vậy, sự ra đi của ông cũng khiến nhiều người yêu thích dòng phim siêu anh hùng cảm thấy tiếc thương.

Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86. (Ảnh: 20th Century Fox)

Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86, để lại niềm tiếc thương cho đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Theo thông tin được người đại diện Kelly Bush Novak xác nhận với truyền thông quốc tế, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng tại Los Angeles vào ngày 28/10.

Thời điểm đó, ông có người thân và bạn bè ở bên cạnh. Những năm cuối đời, tài tử phải đối mặt với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy.

Patrick Stewart sinh năm 1940 tại Anh và có hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 6 thập kỷ. Đến đầu những năm 2000, Patrick Stewart tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hóa thân thành Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men. Nhân vật sở hữu năng lực ngoại cảm, đồng thời là người dẫn dắt và bảo vệ các dị nhân, được khán giả yêu mến nhờ sự điềm tĩnh, trí tuệ và lòng nhân hậu. Màn kết hợp giữa Patrick Stewart và Ian McKellen, người thủ vai Magneto, cũng tạo nên một trong những mối quan hệ đối đầu đáng nhớ của loạt phim.

Sự ra đi của Patrick Stewart khép lại hành trình của một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đối với sân khấu lẫn màn ảnh thế giới. Tuy nhiên, những vai diễn mà ông để lại vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả yêu thích và nhắc nhớ. Với Trấn Thành cũng như hàng triệu người hâm mộ X-Men, hình ảnh Giáo sư X sẽ còn sống mãi trong ký ức điện ảnh.