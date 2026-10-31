Bộ đôi Quán quân 'Tiếng hát Hà Nội' và hành trình làm mới âm nhạc dân tộc

Cuộc gặp của những người trẻ yêu âm nhạc dân tộc

Đặng Ngọc Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh trong một tiết mục biểu diễn chung trên sân khấu

Tại sự kiện khai mạc "Lễ hội Hoa Tam giác mạch" với chủ đề "Âm vang miền đá" diễn ra tại Tuyên Quang vào cuối tháng 10/2026, hai giọng ca trẻ Đặng Ngọc Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh cùng xuất hiện trong chương trình nghệ thuật do đạo diễn Việt Đặng làm Tổng đạo diễn. Một người trưởng thành từ dòng nhạc thính phòng, người còn lại được biết đến với phong cách nhạc nhẹ, cả hai gặp nhau ở những ca khúc mang âm hưởng dân gian, trong nỗ lực tìm kiếm cách biểu đạt mới cho chất liệu âm nhạc truyền thống.

Theo đó, Đặng Ngọc Anh, giải Nhất dòng nhạc Thính phòng cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" chọn thể hiện ca khúc "Khau Vai chợ tình", đồng thời song ca với NSND Trọng Tấn trong "Tuyên Quang vươn mình". Trong khi đó, Nguyễn Thụy Hải Anh, giải Nhất dòng nhạc nhẹ "Tiếng hát Hà Nội 2025" mang đến ca khúc "Tự do như cơn gió" và kết hợp cùng ca sĩ Lưu Quốc Vượng trong liên khúc "Việt Nam tinh hoa - Hello Tuyên Quang".

Hai ca sĩ trẻ Đặng Ngọc Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp

Sự góp mặt của hai ca sĩ trẻ với những thế mạnh khác nhau đã tạo nên màu sắc đa dạng cho chương trình. Theo đạo diễn Việt Đặng, việc đưa những giọng ca trưởng thành từ các dòng nhạc khác nhau đến với tác phẩm mang âm hưởng dân gian là cách tiếp cận vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Những ca khúc gắn với văn hóa địa phương qua cách thể hiện của nghệ sĩ trẻ có thể mang đến cảm nhận khác cho người nghe, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với lễ hội và bản sắc vùng miền.

Với Hải Anh, những ca khúc về vùng cao hấp dẫn bởi vẻ đẹp mộc mạc, chân thành nhưng giàu cảm xúc. Khi thể hiện, cô chú trọng tìm hiểu tinh thần tác phẩm, cách nhả chữ và xử lý giai điệu để truyền tải được nét riêng của không gian văn hóa mà ca khúc đề cập. Nữ ca sĩ cũng muốn đưa sự trẻ trung của mình vào phần trình diễn, song không vì thế mà làm mất đi những giá trị truyền thống.

Còn Đặng Ngọc Anh tiếp cận dòng nhạc này từ nền tảng thanh nhạc thính phòng. Với cô, những ca khúc về vùng cao không chỉ có giai điệu đẹp mà còn chứa đựng tâm hồn, văn hóa và sức sống của đồng bào các dân tộc. Kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản là nền tảng để nữ ca sĩ xử lý tác phẩm, nhưng điều quan trọng hơn là tìm được sự mềm mại, tinh tế trong cách thể hiện, phù hợp với cảm xúc và bản sắc của từng vùng miền.

Tìm tiếng nói riêng từ những sản phẩm đầu tay

Đặng Ngọc Anh theo đuổi dòng nhạc thính phòng, đồng thời tìm cách tiếp cận âm nhạc truyền thống bằng góc nhìn của người trẻ

Năm 2026 đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của cả hai khi Đặng Ngọc Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh lần lượt giới thiệu những sản phẩm âm nhạc đầu tay. Nếu các sân khấu lớn mang đến cơ hội thử sức với những tác phẩm giàu màu sắc văn hóa, thì album và MV riêng là không gian để mỗi người thể hiện rõ hơn cá tính nghệ thuật.

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đầu tháng 10/2026, cô ra mắt album "Gửi mùa thu ở lại" cùng MV "Sau những ngày yêu xa".

Với album đầu tay, Ngọc Anh muốn lưu giữ những rung động của tuổi trẻ và tình cảm dành cho Hà Nội trong giai đoạn bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Những ca khúc từng được các nghệ sĩ đi trước thể hiện không phải là lựa chọn để cô tìm cách so sánh hay khẳng định mình vượt trội hơn. Thay vào đó, nữ ca sĩ mong muốn kể lại những câu chuyện âm nhạc ấy bằng cảm nhận của một người trẻ hôm nay, trên nền tảng kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản.

MV "Sau những ngày yêu xa" lại cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách biểu đạt mới của nữ ca sĩ. Ca khúc do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng cho Ngọc Anh. Thay vì chỉ sử dụng các bối cảnh quay thực tế, ê-kíp của đạo diễn Việt Đặng kết hợp công nghệ không gian 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện Hà Nội qua những địa điểm như phố cổ, tháp Hòa Phong và nhà ga Hà Nội xưa.

Nguyễn Thụy Hải Anh gây chú ý với giọng hát giàu năng lượng và phong cách biểu diễn trẻ trung

Trong khi đó, Nguyễn Thụy Hải Anh có hành trình phát triển nhanh chóng hơn ở giai đoạn đầu. Sinh năm 2009 tại Quảng Ninh, hiện theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ "Tiếng hát Hà Nội 2025" khi mới 16 tuổi.

Chỉ ít tháng sau cuộc thi, Hải Anh ra mắt album đầu tay "Chạm vào giấc mơ" gồm 9 ca khúc cùng MV "Phố cổ". Album tập hợp những bài hát cô từng thể hiện tại cuộc thi và một số tác phẩm khác, được lựa chọn dựa trên màu giọng cũng như khả năng thể hiện của nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại.

Nếu giải thưởng là dấu mốc giúp Hải Anh được biết đến rộng rãi hơn, album đầu tay đánh dấu bước chuyển từ một thí sinh nổi bật trên sân khấu cuộc thi sang người bắt đầu xây dựng hành trình nghệ thuật riêng. Thông qua những ca khúc được lựa chọn, cô có cơ hội thử nghiệm cách xử lý tác phẩm, định hình màu sắc âm nhạc và từng bước tích lũy kinh nghiệm trong môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Sự đồng hành của người thầy

Ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly và học trò Đặng Ngọc Anh

Nguyễn Thụy Hải Anh và ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, người thầy đồng hành, dìu dắt cô trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp âm nhạc

Đằng sau những bước đi đầu tiên của hai giọng ca trẻ là sự hướng dẫn của ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người trực tiếp dìu dắt cả Đặng Ngọc Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh.

Theo Nguyễn Khánh Ly, mỗi học trò có một thế mạnh riêng cần được phát huy thay vì áp dụng cùng một khuôn mẫu. Đặng Ngọc Anh sở hữu chất giọng nữ cao, ngọt ngào, đằm thắm cùng cách xử lý tinh tế; trong khi Hải Anh có giọng hát vang, sáng, giàu năng lượng và phong cách trình diễn trẻ trung. Sự khác biệt ấy cũng là cơ sở để định hướng lựa chọn tác phẩm và cách thể hiện phù hợp với từng người.

Khi tiếp cận các ca khúc mang chất liệu dân gian, hai ca sĩ được khuyến khích kết hợp yếu tố hiện đại với giai điệu và tiết tấu truyền thống. Tuy nhiên, việc làm mới cần có giới hạn, không làm lu mờ đặc trưng của tác phẩm hay đánh mất bản sắc trong cách hát. Sự trẻ trung chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng hiểu biết về âm nhạc và văn hóa mà người nghệ sĩ đang truyền tải.

Từ góc nhìn của đạo diễn Việt Đặng, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Ngọc Anh và Hải Anh trong các chương trình văn hóa, lễ hội, lịch sử là tín hiệu tích cực. Những cá tính nghệ thuật mới có thể đem đến hơi thở thời đại cho các tác phẩm quen thuộc, tạo thêm cầu nối giữa di sản văn hóa với công chúng hôm nay. Dẫu vậy, làm mới âm nhạc dân tộc không đơn thuần là thay đổi cách phối khí, hình thức trình diễn hay ứng dụng công nghệ. Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải hiểu được tinh thần tác phẩm, tôn trọng giá trị văn hóa và tìm ra cách biểu đạt phù hợp với thế mạnh của mình.