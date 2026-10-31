Sinh viên thế hệ mới 2026: Hai đội đại học phân định thắng thua với cách biệt 0,25 điểm

Sau vòng tuyển chọn với hơn 50 trường đại học và hơn 150 dự án tham gia, Sinh viên thế hệ mới 2026 đã xác định được 8 đội thi đại diện cho 8 trường bước vào vòng tiếp theo.

Mở màn vòng Sân khấu hóa - Phản biện dự án là màn tranh tài giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với dự án SPEI Technology - SPEI Community và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với dự án AquaGuard AIoT.

Đáng chú ý, trước khi trở thành đối thủ trên sân khấu, hai đội từng mong muốn được đồng hành cùng nhau ở vòng chung kết. Đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam từng bày tỏ mong muốn đối đầu với đội Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, trong khi đội đến từ Hà Nội cũng hy vọng có cơ hội sát cánh cùng đối phương. Tuy nhiên, kết quả phân chia cặp đấu đã đưa hai đội vào cuộc cạnh tranh trực tiếp, đồng nghĩa một đội phải dừng bước trước vòng Thực tế.

Hai thử thách kiểm tra khả năng trình bày và phản biện dự án

Ở vòng thi này, mỗi đội trải qua hai nội dung: Sân khấu hóa và Phản biện dự án. Với phần Sân khấu hóa, thí sinh có 3 phút thể hiện ý tưởng thông qua hình thức nghệ thuật, sau đó có tối đa 2 phút thuyết trình về nội dung cốt lõi, những thay đổi của dự án kể từ vòng tuyển chọn và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phần thi của đội thi Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phần thi Phản biện dự án gồm hai lượt tranh luận, trong đó hai đội luân phiên đảm nhận vai trò đội Chủ nhà và đội Khách. Theo thể lệ năm nay, đội Khách có 30 giây để tiếp tục chất vấn các luận điểm của đội Chủ nhà. Sau đó, đội Chủ nhà có tổng cộng 45 giây để lựa chọn thành viên trả lời và đưa ra phần tổng kết nhằm bảo vệ dự án.

Với hình thức thi này, các đội không chỉ cần nắm chắc nội dung dự án mà còn phải có khả năng xử lý tình huống, lập luận thuyết phục và phản hồi trước những câu hỏi bất ngờ từ đối thủ.

Hai đội đã chuẩn bị các tiết mục sân khấu hóa với nhân vật, trang phục và đạo cụ phù hợp nhằm truyền tải ý tưởng dự án. Phần thể hiện được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm Tiến sĩ Hà Ánh Phượng, Đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; CEO Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cựu Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM.

Theo dõi cuộc tranh tài, diễn viên Bảo Hân cho biết cô ấn tượng với những ý tưởng hướng tới cộng đồng của cả hai đội. Nữ diễn viên nhận xét mỗi đội đều có thế mạnh riêng, khiến việc lựa chọn đội thi yêu thích không dễ dàng.

Phần thi của đội thiTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

BTV Sơn Lâm quan tâm đến cách các thí sinh đưa ý tưởng từ bản thuyết minh lên sân khấu, đồng thời đối diện với những câu hỏi và bảo vệ tính khả thi của dự án. Theo anh, một ý tưởng muốn trở thành dự án có giá trị cần được chứng minh bằng sự am hiểu vấn đề, giải pháp cụ thể và khả năng triển khai.

Trong khi đó, MC Khánh Vy chú ý đến cách các đội thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ sân khấu, cũng như sự cổ vũ của sinh viên cùng trường. Ngoài 5 thành viên trực tiếp dự thi, nhiều sinh viên khác tham gia các tiết mục hát, múa, góp phần tạo không khí cho phần trình diễn.

Cách biệt 0,25 điểm quyết định kết quả

Ở phần phản biện, hai đội nhận được nhiều câu hỏi từ giám khảo, tập trung vào những điểm mới, nội dung cải tiến và định hướng phát triển dự án so với vòng tuyển chọn. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng chủ động tìm hiểu giải pháp của đối phương để đưa ra những câu hỏi trực tiếp, tạo nên các lượt tranh luận đáng chú ý.

Kết quả cuộc đối đầu được quyết định với cách biệt chỉ 0,25 điểm. Theo phần nhận xét tại chương trình, hai đội đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng: một đội thể hiện tốt hơn ở phần tranh luận nhưng những cải tiến của dự án chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng; đội còn lại có bước tiến trong phát triển dự án nhưng cách đặt câu hỏi và trả lời chưa thực sự sắc nét.

Với khoảng cách điểm số sít sao, kết quả cho thấy sự cạnh tranh giữa hai đội trong cả hai thử thách. Một đội giành quyền đi tiếp, trong khi đội còn lại khép lại hành trình tại vòng thi này.

Cuộc tranh tài giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ được phát sóng lúc 21h30 ngày 31/10/2026 trên kênh VTV3.