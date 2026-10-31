Hành trình đáng kinh ngạc của huyền thoại 'X-Men'

Theo People, từ nhỏ, Patrick Stewart là người mê sách. Nam diễn viên kể trước đây, ông thường tìm kiếm những cuốn dành cho thiếu nhi ở thư viện nhưng lại không tìm được sách phù hợp. Sau đó, ông lén lút lẻn sang khu vực sách dành cho người lớn. Ở đó, tài tử tìm thấy những cuốn sách thực sự khơi gợi sự tò mò và niềm đam mê của ông, nhất là trong diễn xuất.

Khi trưởng thành, trải qua hành trình nhiều thập kỷ với công việc đứng trước máy quay, nhiều lần ông nảy sinh ý định viết hồi ký. Song chỉ đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nam diễn viên mới chính thức cầm bút.

"Ngay từ ngày đầu tiên ngồi trước máy tính, tôi như lạc vào thế giới của ký ức tuổi thơ - từ những hồi ức đầu tiên lúc 18 tháng đến hai tuổi, cho đến những năm tháng niên thiếu sau đó. Tôi bị cuốn hút hoàn toàn và cứ thế viết tiếp. Bản thảo đầu tiên tôi gửi cho người đại diện dài tới 750 trang", Stewart chia sẻ.

Đến 2023, cuốn tự truyện Making It So chính thức trình làng.

Trong ngày sách ra mắt, Patrick Stewart không giấu được sự xúc động. "Khi nhìn thấy mọi người cầm cuốn sách trên tay, thoạt đầu tôi cảm thấy ngỡ ngàng và sau đó là niềm vui khôn tả khi thấy hành trình khám phá về gia đình, tuổi thơ và tình yêu diễn xuất ngày càng lớn lao của mình đã chạm đến công chúng", ông nói với People.

Cuốn tự truyện Making It So phát hành năm 2023 của tài tử Patrick. Ảnh: Gallery Books.

Theo The Guardian, Making It So không chỉ kể về ánh hào quang mà còn đi sâu vào những góc khuất trong cuộc đời Stewart. Ông hồi tưởng lại quãng thời gian niên thiếu ở Yorkshire, nơi những "cơn giận dữ tối tăm" của cha - người vừa xuất ngũ sau Thế chiến II - thường xuyên trùm bóng đen lên tổ ấm gia đình. Những cảm xúc hỗn độn từ tuổi thơ ấy đã đeo bám ông mãi cho đến tận những ngày đầu bước chân vào nghiệp diễn chuyên nghiệp.

"Có những đoạn trong sách rất đau đớn khi phải viết lại. Nhưng tôi biết rằng việc viết ra chúng mang lại cho bản thân sự chữa lành và những giá trị tích cực," ông tâm sự.

Sinh ra trong một ngôi nhà lao động nghèo ở Mirfield, West Yorkshire, Patrick từng tìm thấy sự cứu rỗi trong những trang sách tại thư viện địa phương. Thậm chí, để có không gian đọc sách yên tĩnh, ông từng phải đeo găng tay, đội mũ và ngồi đọc ngay trong nhà vệ sinh ngoài trời của gia đình. Nhờ sự khích lệ của một giáo viên tại trường, tình yêu với các tác phẩm của Shakespeare đã nảy nở, dẫn lối ông đến sân khấu kịch và trường nghệ thuật danh giá Bristol Old Vic, trước khi gia nhập Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare (RSC).

Trong hồi ký, nam diễn viên tiết lộ rằng ông phải mất nhiều năm trị liệu tâm lý mới có thể vượt qua "tác động của bạo lực, nỗi sợ hãi, sự xấu hổ và tội lỗi từng trải qua thời thơ ấu". Đáng chú ý, ông từng sử dụng những ký ức về người cha để hóa thân vào các nhân vật độc tài trên màn ảnh.

Bên cạnh những góc khuất, cuốn hồi ký cũng tràn ngập những khoảnh khắc rực rỡ trong sự nghiệp của Stewart, nổi bật nhất là tình bạn gắn bó với bạn diễn X-Men - Sir Ian McKellen. Dù từng là thành viên của Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare trong cùng một giai đoạn, cả hai chỉ thực sự làm việc cùng nhau khi đóng chung thương hiệu siêu anh hùng và tình cờ có hai phòng thay đồ sát vách.

"Khi chúng tôi làm việc muộn - điều diễn ra như cơm bữa, thế nào cũng có một ly rượu vang được rót ra. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khăng khít. Tôi yêu quý và kính trọng Ian. Ian có lẽ là người bạn thân thiết nhất của tôi", Stewart nhớ lại.

Trong sách, Stewart cũng bật mí rằng McKellen từng "gần như dùng vũ lực ngăn cản" ông ký hợp đồng với Star Trek, khuyên ông đừng từ bỏ sân khấu để chạy theo truyền hình.

Nhìn lại chặng đường từ thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation đến dị nhân Giáo sư X trong loạt phim X-Men - những vai diễn đã đưa ông lên hàng siêu sao toàn cầu, Stewart không khỏi ngỡ ngàng trước những gì xảy đến.

"Đây là cuốn sách thành thật nhất của tôi về cuộc đời, niềm đam mê và các mối quan hệ. Tôi chỉ nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng cuốn sách này sẽ mang lại chút góc nhìn sâu sắc và sự khích lệ cho những ai đọc nó", Stewart từng chia sẻ về cuốn tự truyện.