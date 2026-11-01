Chồng kém Lê Phương 7 tuổi phản ứng về ảnh thân mật

Lê Phương là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam qua nhiều vai diễn có chiều sâu, đặc biệt là những nhân vật mang số phận và hoàn cảnh nhiều biến động. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô bên ông xã kém 7 tuổi Trung Kiên cũng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên chồng sau một ngày dài làm việc. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi cử chỉ gần gũi, tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước hôn nhân hạnh phúc của Lê Phương. Đáng chú ý, một người thân còn hài hước tag tài khoản mạng xã hội của Trung Kiên và để lại bình luận: "Đi với em nào mà xinh quá vậy Kiên ơi?".

Ngay sau đó, Trung Kiên phản hồi bằng một câu trả lời hài hước: "Dạ bản sao khác giới của con".

Phản ứng của Trung Kiên cũng khiến khán giả chú ý đến sự tương đồng ngày càng rõ nét giữa hai vợ chồng. Không chỉ có những khoảnh khắc tình cảm, Lê Phương và ông xã còn thường xuyên mang đến hình ảnh vui tươi, thoải mái khi xuất hiện cùng nhau. Qua những bức ảnh đời thường, cả hai được nhận xét ngày càng có nhiều nét tương đồng về ngoại hình lẫn biểu cảm.

Đây không phải lần đầu tiên cuộc sống hôn nhân của Lê Phương và Trung Kiên nhận được sự quan tâm. Những chia sẻ giản dị, cách hai người tương tác trên mạng xã hội và sự đồng hành trong cuộc sống thường ngày giúp cặp đôi ghi điểm với công chúng. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc, mong nữ diễn viên tiếp tục giữ được tổ ấm bình yên, hạnh phúc như hiện tại.

Chồng Lê PHương hài hước gọi cô là "bản sao khác giới", cho thấy sự tương đồng sau nhiều năm chung sống.

Lê Phương kết hôn với ca sĩ Trung Kiên vào năm 2017. Chồng nữ diễn viên kém cô 7 tuổi, song khoảng cách tuổi tác không trở thành trở ngại trong cuộc sống chung. Trái lại, qua những gì thường xuyên chia sẻ, cả hai cho thấy sự hòa hợp trong tính cách, quan điểm sống và cách vun vén gia đình.

Sau nhiều năm chung sống, Trung Kiên vẫn thường xuyên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho vợ. Nam ca sĩ cũng đồng hành cùng Lê Phương trong công việc lẫn những hoạt động đời thường. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên chồng, từ những buổi đi chơi, ăn uống đến các dịp đặc biệt của gia đình.

Tổ ấm của Lê Phương và Trung Kiên càng thêm trọn vẹn khi cả hai cùng chăm sóc các con. Nữ diễn viên có con trai riêng là Cà Pháo và con gái chung với Trung Kiên. Đáng chú ý, Trung Kiên luôn dành sự quan tâm cho con riêng của vợ, xây dựng mối quan hệ gần gũi với bé. Đây cũng là một trong những điều khiến khán giả dành nhiều thiện cảm cho nam ca sĩ.

Hôn nhân hạnh phúc của Lê Phương.

Lê Phương ngày càng rạng rỡ.

Ở tuổi ngoài 40, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh và những chương trình phù hợp. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, đặc biệt là những vai diễn có nội tâm phức tạp. Dù công việc bận rộn, cô vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu.