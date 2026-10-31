'Ngọc nữ quan họ' Minh Ngọc mang 'làn gió dân gian' đến Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h00, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ dàn khách mời đình đám. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc.

Mang tình yêu với âm nhạc dân gian làm dấu ấn riêng, ca sĩ Minh Ngọc được khán giả biết đến khi giành danh hiệu Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2. Và tiếp nối hành trình ấy, cô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bền bỉ theo đuổi dòng nhạc truyền thống và được khán giả yêu mến gọi với danh xưng “ngọc nữ quan họ”.

Gần đây nhất, năm 2025, tài năng của ca sĩ Minh Ngọc tiếp tục được ghi nhận trên đấu trường quốc tế với Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á tổ chức ở Singapore.

Trong gia tài âm nhạc của "ngọc nữ quan họ", bên cạnh những bài ca cổ mang đậm tính học thuật, ca khúc Khúc hát sông Cầu (phiên bản làm mới) chính là cột mốc giúp cô chạm đến trái tim khán giả đại chúng.

Bằng lối xử lý tinh tế, nhấn nhá tự nhiên kết hợp cùng bản phối mang hơi thở đương đại, Minh Ngọc đã biến một giai điệu quen thuộc thành một không gian âm nhạc vừa bảng lảng hơi sương, vừa tràn đầy năng lượng tươi trẻ.

Giữa thị trường nhạc Việt đang bão hòa bởi các ca khúc ballad hay pop-dance, lối đi riêng của Minh Ngọc như một "làn gió" mát lành. Bản lĩnh, tài năng và một tình yêu nguyên bản với cội nguồn chính là bệ đỡ vững chắc để "ngọc nữ quan họ" tiếp tục tiến xa trên con đường nghệ thuật, trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ biết nâng niu và nâng tầm di sản dân tộc.

Bên cạnh đó, với chất giọng bay bổng cùng khả năng hát live đầy ấn tượng, "ngọc nữ quan họ" hứa hẹn sẽ tô điểm thêm màu sắc âm nhạc đậm chất văn hóa Việt trong đêm thi quan trọng này.