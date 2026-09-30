Hyomin úp mở khả năng T-ARA sẽ sớm trở lại Việt Nam trong năm tới

Chiều 29/9, nữ ca sĩ Hyomin có buổi giao lưu và biểu diễn tại sự kiện ra mắt mạng lưới quản lý tài năng quốc tế của AIRO. Sự xuất hiện của thành viên T-ARA với vai trò talent quốc tế đầu tiên tại đây tiếp tục thu hút sự chú ý, nhất là khi nhóm vừa tổ chức thành công fan meeting tại TP.HCM vào thứ Bảy tuần trước.

T-ARA tại fan meeting tối 26/9.

Hyomin rạng rỡ trong buổi giao lưu với khán giả TP.HCM tối 29/9.

Trong phần trò chuyện, Hyomin trực tiếp nhắc đến số lần nhóm ghé thăm khán giả Việt và chia sẻ dự định sắp tới: "Hình như trong năm nay T-ARA cũng đã về Việt Nam tầm 4 lần rồi đúng không ạ? Và có vẻ như năm sau thì T-ARA cũng sẽ cố gắng về Việt Nam nhiều hơn nữa". Chia sẻ này mở ra kỳ vọng về các dự án hoặc chuỗi sự kiện có sự góp mặt của nhóm tại thị trường Việt Nam thời gian tới. Sau phần giao lưu, nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Nice Body cùng vũ đoàn, tiếp đó là hai tiết mục JAZZ và DAM.

Hyomin và ca khúc mở màn Nice Body.

DAM là ca khúc khép lại phần giao lưu của Hyomin và khán giả.

Cũng tại chương trình, một loạt dự án điện ảnh mới đã được công bố, điểm nhấn là sự chuyển dịch trong khâu sản xuất khi công nghệ được ứng dụng thực tiễn để giải quyết bài toán kinh phí. Đáng chú ý nhất là Thế Giới Trần Trụi, dự án phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ về trailer phim hoạt hình đầu tay Thế Giới Trần Trụi.

Tiết lộ thêm với Hoa Học Trò Online về tiến độ thực hiện Thế Giới Trần Trụi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Hiện nay mình đang làm tới kịch bản final, bắt đầu xong mảng tạo hình và chuyển sang làm chuyển động". Khi được hỏi về hiệu quả thực tế của công nghệ này, nam đạo diễn ước tính việc ứng dụng A.I có thể giúp ê-kíp tiết kiệm từ 60% đến 70% chi phí so với cách làm truyền thống.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp. - Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, đạo diễn Victor Vũ cũng chia sẻ về Chiến Bào, bộ phim lịch sử khai thác câu chuyện khởi nghĩa Lam Sơn đang chuẩn bị bấm máy. Đường đua phòng vé thời gian tới còn có sự góp mặt của Án Mạng Karaoke (đạo diễn Hoàng Lê, NSX Võ Thanh Hòa) dự kiến ra rạp tháng 10/2026; Chị Chị Em Em 3 (đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSX Will Vũ) và dự án tâm lý giật gân Phương À (đạo diễn Phan Minh Mẫn) dự kiến ra mắt năm 2027.