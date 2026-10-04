Binh đoàn 20: Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao lần thứ I - năm 2026

Tham gia hội thao có gần 500 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 20, tranh tài ở 4 môn với 9 nội dung, gồm: Pickleball đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ; cầu lông đôi nam, đôi nam nữ; bóng bàn đơn nam, đôi nam; quần vợt đơn nam, đôi nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 phát biểu chúc mừng.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mặc dù là lần đầu Binh đoàn 20 tổ chức hội thao thể dục thể thao với quy mô lớn, song công tác chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đúng kế hoạch. Công tác điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Đội ngũ trọng tài, giám sát làm việc công tâm, khách quan, bảo đảm chính xác, trung thực trong từng nội dung thi đấu.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 trao giải tập thể cho các đơn vị.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trung thực, cao thượng, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong toàn Binh đoàn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 khẳng định, thành tích đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực luyện tập của từng vận động viên, cùng sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Qua hội thao, mỗi huấn luyện viên, vận động viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và phát triển phong trào thể dục, thể thao tại cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức trao giải cá nhân xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Hội thao là dịp đánh giá kết quả rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo khí thế thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh được giao.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép; giải Nhì cho Trung tâm Điều độ cảng, giải Ba cho Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng cùng các giải cá nhân cho từng nội dung thi đấu.