Vinicius lỡ El Clasico

Vinicius Junior chính thức nhận án treo giò 4 trận tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Kỷ luật La Liga vừa chính thức ra quyết định cấm thi đấu bốn trận đối với tiền đạo Vinicius của Real Madrid, sau tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng 1-0 Villarreal ở vòng 8 La Liga, diễn ra hôm 11/10.

Sự việc bắt nguồn từ tình huống tuyển thủ Brazil ngỡ như đã nhân đôi cách biệt cho "Los Blancos" ở phút 68. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình VAR, trọng tài xác định anh có hành vi phi thể thao khi giật tóc hậu vệ Nathan Saliba bên phía Villarreal ở pha phối hợp trước đó. Quyết định hủy bàn thắng và rút thẻ đỏ trực tiếp lập tức được đưa ra đối với tuyển thủ Brazil.

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc gia tăng do phản ứng mất bình tĩnh của Vinicius. Báo cáo trận đấu của trọng tài Isidro Diaz de Mera ghi nhận anh có lời lẽ phản đối gay gắt với tổ điều hành. Ủy ban kỷ luật kết luận đây là hành vi bạo lực kèm bất đồng chính kiến, qua đó tăng thời hạn đình chỉ vượt khung hai trận tiêu chuẩn.

Án phạt bốn trận là tổn thất nhân sự nặng nề đối với đội hình của huấn luyện viên Jose Mourinho, bất chấp việc Vinicius chơi không thực sự tốt kể từ đầu mùa. Bên cạnh cuộc chạm trán đại kình địch Barcelona, chân sút người Brazil sẽ buộc phải làm khán giả ở ba trận đấu quan trọng gặp Sevilla, Racing Club và Valencia.

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