Jackson lập cú đúp giúp Aston Villa đè bẹp Fenerbahce 6-0

Nicolas Jakson tỏa sáng giúp Aston Villa nhấn chìm Fenerbahce. Ảnh: EPA

Bước vào lượt trận thứ hai vòng phân hạng, đoàn quân của HLV Unai Emery lập tức dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Áp lực liên tục đó nhanh chóng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số đầy ý nghĩa.

Phút 12, tiền vệ Johan Manzambi đánh dấu ngày sinh nhật tuổi 21 và màn ra mắt đấu trường danh giá nhất châu Âu một cách hoàn hảo. Cú dứt điểm của anh đưa bóng chạm chân Milan Skriniar đổi hướng, làm tung lưới đội khách trong sự bất lực của thủ thành Ederson.

Dù Fenerbahce nỗ lực vùng lên và tạo ra cơ hội nguy hiểm, sự xuất sắc của thủ môn trẻ Zion Suzuki đã từ chối mọi nỗ lực từ Vedat Muriqi. Phung phí cơ hội, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả giá đắt trước sự nhạy bén của hàng công đội chủ nhà.

Phút 31, Nicolas Jackson nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán vào góc thấp bên trái sau đường chuyền dọn cỗ của Boubacar Kamara. Chỉ 8 phút sau, chân sút này tiếp tục gieo sầu cho hàng thủ đối phương khi phối hợp ăn ý với Barkley trước khi dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của đội bóng nước Anh. Phút 68, Ross Barkley thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Manzambi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Sự thăng hoa chưa dừng lại ở đó khi Barkley hoàn tất cú đúp ở phút 72 với một pha dứt điểm đập đất hiểm hóc. Trong khi đó, hy vọng tìm bàn danh dự của Fenerbahce hoàn toàn vụt tắt khi cú sút sấm sét của Oguz Aydin lại tìm đến đúng xà ngang.

Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Tammy Abraham dễ dàng đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Alysson, khép lại trận đấu với chiến thắng giòn giã. Kết quả này giúp Aston Villa nối dài chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà tại cúp châu Âu và giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận Champions League.

Kết quả chung cuộc: Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Ghi bàn:

Aston Villa: Manzambi (12'), Jackson (31', 39'), Barkley (68', 72'), Abraham (90')