Đông Nam Á có cầu thủ đầu tiên ra sân ở Champions League

Verdonk vừa cùng Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Instagram Calvin Verdonk

Bước ngoặt lịch sử diễn ra ở phút 76 trên sân vận động Emirates, khi HLV của Lille quyết định tung Calvin Verdonk vào sân thay Romain Perraud ở vị trí hậu vệ trái.

Thời điểm ngôi sao 29 tuổi xuất hiện, đại diện nước Pháp đang rơi vào thế vỡ trận khi bị Arsenal dẫn trước 0-3 sau các pha lập công liên tiếp của Jurrien Timber (phút 64), Eberechi Eze (phút 67) và Bukayo Saka (phút 71).

Dù thời gian có mặt trên sân không đủ để giúp Lille lội ngược dòng và phải chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3, Verdonk vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu lăn xả, quyết liệt.

Trong hơn 10 phút thi đấu, anh có 16 lần chạm bóng, tung ra 3 cú tắc bóng chính xác và thắng 3 trong 4 pha tranh chấp tay đôi.

Tinh thần thi đấu của hậu vệ sinh năm 1997 đã góp phần giúp hàng thủ Lille đứng vững, không chịu thêm bàn thua nào trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà. Chuyên trang FotMob chấm anh 6,2 điểm cho màn trình diễn này.

Trận thua đẩy Lille vào thế khó sau hai lượt trận toàn thua, nhưng với cá nhân Verdonk, đây là cột mốc mang ý nghĩa lớn.

Trước Verdonk, một số cầu thủ có gốc gác Indonesia như Emil Audero, Kevin Diks hay hậu vệ Dion Cools của Malaysia từng tham dự Champions League, nhưng tất cả đều thi đấu khi chưa có quốc tịch chính thức của các quốc gia Đông Nam Á. Do đó, Verdonk là người đầu tiên thiết lập kỷ lục này khi đang là tuyển thủ quốc gia trong khu vực.

Calvin Verdonk sinh năm 1997 tại Hà Lan, trưởng thành từ bóng đá xứ sở hoa tulíp và từng khoác áo đội tuyển U17 nước này. Anh hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia vào tháng 4.2024 và có trận ra mắt chính thức gặp Philippines trên sân Bung Karno ngày 11.6.2024 tại vòng loại World Cup 2026.

Kể từ đó, Verdonk trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng bên hành lang cánh trái của đội tuyển xứ vạn đảo, mà đỉnh cao mới nhất là cùng Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan trên chấm luân lưu ở trận chung kết.

Chuyển tới khoác áo CLB Lille tại giải VĐQG Pháp từ năm 2025, Verdonk hiện được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 2,5 triệu euro.

Việc chính thức được thi đấu tại đấu trường danh giá UEFA Champions League không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực cá nhân của hậu vệ 29 tuổi mà còn mở ra cột mốc mới cho bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới.