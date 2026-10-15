Bất công với khu vực Việt Nam, PUBG mất 80% người xem

eSports PUBG Việt Nam đang trả qua nhiều biến động lớn. Ảnh: GameRant.

Lượng người xem giải đấu PUBG Global Series (PGS) 2026 đang ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa hai chặng đấu liên tiếp. Theo dữ liệu từ Esports Charts, PGS Circuit 3 Series Final đạt đỉnh 384.840, trong khi PGS Circuit 4 Series 1 chỉ ghi nhận 77.781 người xem vào ngày thi đấu đầu tiên.

Chênh lệch giữa hai giải liền kề tương đương khoảng 79,8%. Tuy nhiên, đây chưa phải kết quả cuối cùng của Circuit 4. Giải đấu dự kiến diễn ra đến ngày 18/10, do đó lượng người xem có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày tiếp theo.

PGS Circuit 3 Series Final diễn ra từ ngày 20-23/8, với tổng thời lượng phát sóng khoảng 13 giờ 25 phút. Giải đấu ghi nhận 2,36 triệu giờ xem và đạt đỉnh 384.840 người xem cùng lúc. Trong khi đó, PGS Circuit 4 Series 1 khởi tranh ngày 14/10, nằm trong chặng đấu cuối cùng của hệ thống PGS 2026.

Lượng người xem đỉnh của các Circuit 1 - 3 tại PGS 2026 đều đạt từ 200.000-300.000 người. Ảnh: EsportChart.

Theo thông báo của PUBG Esports, Circuit 4 diễn ra từ ngày 14/10-1/11, gồm 3 giải đấu liên tiếp là PGS 10, PGS 11 và PGS 12. Các trận đấu đều được phát sóng với phần bình luận tiếng Việt trên kênh YouTube PUBG Esports APAC.

Sự chênh lệch trên xuất hiện sau những tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026 hồi tháng 9. Vụ việc liên quan đến hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu cùng streamer Hàn Quốc Soopi.

Sau quá trình điều tra, KRAFTON khẳng định hai tuyển thủ sử dụng thông tin từ bên ngoài và nội dung phát sóng của người chơi khác, đồng thời áp dụng án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với cả hai. Nhà phát hành cũng thừa nhận thiếu sót trong quá trình xử lý ban đầu.

Những diễn biến tiếp theo ảnh hưởng đến hệ sinh thái PUBG Esports trong nước. KRAFTON quyết định kết thúc sớm PUBG Vietnam Series (PVS) 2026 Phase 2, giữ nguyên kết quả tại thời điểm giải đấu bị đình chỉ. Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về cách tổ chức giải đấu và xử lý kỷ luật.

PGS Circuit 4 vẫn có sự góp mặt của Anyone's Legend - đội tuyển cũ của tuyển thủ Himass. Ảnh: Anyone's Legend.

Trước đó, vai trò của khán giả Việt Nam đối với PUBG quốc tế đã được thể hiện qua số liệu tại Esports World Cup (EWC) 2026. Theo thống kê của Esports Charts, các kênh phát sóng tiếng Việt chiếm tới 45,7% tổng số giờ xem PUBG tại giải đấu này. Khán giả Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống phát sóng eSports tựa game.

Dù vậy, hiện chưa có đủ dữ liệu để xác định mức độ ảnh hưởng của khán giả Việt Nam đến sự chênh lệch lượng người xem tại PGS Circuit 4. Do giải đấu vẫn đang diễn ra, cần chờ kết quả cuối cùng và các số liệu cập nhật để đánh giá chính xác hơn xu hướng người xem.