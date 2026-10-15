Tổ chức giải thể thao người khuyết tật

Giải diễn ra trong tháng 10 này, gồm các môn điền kinh, bóng bàn, cầu lông và pickleball. Môn điền kinh có 8 nội dung, gồm: đẩy tạ nam (5kg), đẩy tạ nữ (4kg), đẩy tạ nam khiếm thị (5kg), đẩy tạ nữ khiếm thị (4kg), chạy 100m nam, chạy 100m nữ, chạy 100m nam khiếm thị, chạy 100m nữ khiếm thị.

Môn cầu lông có 7 nội dung, gồm: đơn nam đứng, đơn nữ đứng, đơn nam ngồi xe lăn, đơn nữ ngồi xe lăn, đôi nam đứng, đôi nữ đứng, đôi nam nữ đứng. Môn bóng bàn có 6 nội dung, gồm: đơn nam đứng, đơn nữ đứng, đơn nam ngồi xe lăn, đơn nữ ngồi xe lăn, đôi nam đứng, đôi nam ngồi xe lăn. Môn pickleball có các nội dung đánh đôi, đơn dành cho nam và nữ.

Giải thể thao người khuyết tật các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng được tổ chức hằng năm mang đến cơ hội cho người khuyết tật thể hiện tài năng, có thêm tự tin, nghị lực để hòa nhập cộng đồng. Thông qua giải, Ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc đại diện thành phố tham gia các giải vô địch quốc gia.