Real Madrid thắng khó tin ở Champions League

Đại diện La Liga tưởng chừng phải nhận thất bại trên sân Olimpico khi bị Roma dẫn 3-1 đến phút 82. Tuy nhiên, 3 bàn thắng liên tiếp trong 7 phút cuối đã giúp họ tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, khép lại một đêm đáng nhớ với hàng loạt dấu mốc.

Trước cuộc lội ngược dòng ấy, tiền đạo Kylian Mbappe đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 100 trận tại Champions League.

Ngôi sao người Pháp đạt thành tích này khi 27 tuổi và 298 ngày, phá kỷ lục tồn tại 11 năm của Lionel Messi, người chơi trận thứ 100 khi 28 tuổi và 84 ngày trong màu áo Barcelona vào tháng 9/2015.

Không chỉ vượt qua Messi, chân sút 27 tuổi còn ghi dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 25. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Mbappe chạm hậu vệ Gianluca Mancini đổi hướng, giúp Real Madrid gỡ hòa 1-1 sau khi Marten de Roon mở tỉ số cho Roma ở phút 20.

Pha lập công nâng thành tích của tiền đạo người Pháp lên 72 bàn sau 100 trận Champions League, vượt qua huyền thoại Raul Gonzalez (71 bàn) để độc chiếm vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Trước khi gia nhập Real Madrid, Mbappe đã có 6 bàn cho Monaco và 42 bàn cho PSG tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid thắng ngược Roma 4-3 sau khi bị dẫn 1-3 đến phút 82 tại Champions League. Ảnh: ANSA.

Dù vậy, những dấu mốc của Mbappe có nguy cơ bị lu mờ khi Roma liên tiếp trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội khách. Tiền đạo Donyell Malen lập cú đúp ở các phút 51 và 57, đưa đại diện Serie A dẫn 3-1 và đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua trước Real Madrid tại Champions League.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi những điều chỉnh nhân sự của HLV Jose Mourinho phát huy hiệu quả. Phút 83, từ tình huống phạt góc, tiền đạo Endrick đánh đầu khiến thủ môn Pierluigi Gollini không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Carlos Espi đá bồi rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Bàn thắng ban đầu không được công nhận nhưng sau đó được xác định hợp lệ nhờ VAR.

Chỉ 2 phút sau, chính Endrick bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của tiền vệ Arda Guler, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến phút 90, một tình huống cố định khác tiếp tục khiến hàng thủ Roma trả giá khi trung vệ Antonio Rudiger đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Guler, ấn định chiến thắng 4-3 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, Endrick và Guler đều được HLV Mourinho tung vào sân ở phút 59, trong khi Espi chỉ xuất hiện từ phút 78. Bộ 3 dự bị này góp công trực tiếp vào màn ngược dòng, với Endrick ghi 1 bàn và tạo ra tình huống dẫn đến bàn thắng của Espi, còn Guler có 2 pha kiến tạo.

Chiến thắng càng đặc biệt với HLV Mourinho bởi ông từng dẫn dắt Roma giai đoạn 2021-2024, giúp đội bóng Ý vô địch Conference League mùa 2021-2022. Trong khi đó, Rudiger cũng từng khoác áo đội chủ sân Olimpico từ năm 2015 đến 2017, trước khi trở thành người ghi bàn quyết định khiến CLB cũ trắng tay.

Với kết quả này, Real Madrid toàn thắng 2 lượt đầu vòng phân hạng Champions League, giành 6 điểm sau khi đánh bại Inter Milan 2-1 ở trận ra quân.

Trái lại, Roma mới có 1 điểm sau 2 trận, đánh rơi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay.