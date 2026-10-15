Barcola ghi hat-trick, Liverpool đại thắng 6-3

Barcola có một ngày thi đấu ấn tượng trong màu áo mới. Ảnh: EPA.

Trong ngày Bradley Barcola bùng nổ rực rỡ với cú hat-trick thượng thặng, Liverpool đã biến chuyến làm khách trước LASK tại đấu trường Champions League thành cơn mưa bàn thắng. Thắng lợi tưng bừng 6-3 giúp đoàn quân của HLV Andoni Iraola củng cố vững chắc vị thế, bất chấp những giây phút lơi lỏng nơi hàng phòng ngự ở cuối trận.

Hành quân đến đất Áo sau thất bại trước Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh, Liverpool chịu không ít áp lực phải nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng. HLV Andoni Iraola quyết định làm mới đội hình bằng việc trao cơ hội đá chính cho nhiều nhân tố trẻ giàu khát khao. Quyết định táo bạo ấy nhanh chóng mang lại luồng sinh khí áp đảo toàn diện trước đội chủ nhà ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Sức ép liên hồi của The Kop sớm được cụ thể hóa bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ trung vệ Ronald Araujo sau quả phạt góc chính xác của Kostas Tsimikas. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, mành lưới của LASK tiếp tục rung lên khi Lewis Koumas kiến tạo thuận lợi để Barcola tung cú dứt điểm sấm sét nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa dừng lại ở đó khi nhạc trưởng Florian Wirtz liên tục làm khổ tuyến dưới đối phương bằng những đường chuyền sắc lẹm. Đích thân tiền vệ người Đức chọc khe tinh tế để Barcola thoát xuống lạnh lùng hoàn tất cú đúp cá nhân trước giờ nghỉ giải lao. Cách biệt ba bàn phản ánh chính xác thế trận một chiều áp đảo mà đội khách tạo ra trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, kịch bản thăng hoa của đại diện xứ sương mù tiếp diễn với pha không chiến thành bàn hiếm hoi từ hậu vệ Jeremie Frimpong. Nhận quả tạt bổng chuẩn xác từ Tsimikas, ngôi sao người Hà Lan băng cắt dũng mãnh đánh đầu tung lưới thủ thành Lukas Jungwirth.

Đối thủ vụn vỡ trước sức tấn công như vũ bão của The Kop. Ảnh: EPA.

Dù để Robert Ljubicic gỡ lại một bàn sau pha chớp thời cơ trong vòng cấm, đội khách lập tức tái lập trật tự bằng sự ăn ý của các ngòi nổ. Frimpong tiếp tục để lại dấu ấn với pha căng ngang dọn cỗ, tạo điều kiện cho Barcola đệm bóng cận thành hoàn tất cú hat-trick đáng nhớ sau chuỗi trận chật vật trong màu áo mới. Tiền đạo trẻ Lewis Koumas sau hai lần bị công nghệ bắt việt vị từ chối cũng kịp điền tên lên bảng điện tử bằng cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 6-1.

Việc HLV Iraola rút các trụ cột phòng ngự ra nghỉ đã khiến hệ thống bảo vệ khung thành của Alisson Becker xuất hiện những khoảng trống chết người. Tận dụng sự chệch choạc đó, Florian Flecker liên tiếp ghi hai bàn chóng vánh từ các pha kiến tạo của Yvan Dibango, khép lại trận cầu với 9 bàn thắng điên rồ.

Màn trình diễn siêu hạng trên hàng công giúp Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên ghi 6 bàn trong một trận sân khách có tổng tỷ số chạm mốc 9 bàn tại Champions League. Tuy vậy, ba bàn thua chóng vánh ở nửa cuối hiệp hai chắc chắn là lời nhắc nhở đắt giá cho ban huấn luyện The Kop. Chiến thắng tưng bừng này đem lại nguồn cổ vũ tinh thần to lớn trước khi Lữ đoàn đỏ bước vào cuộc tiếp đón Brentford vào cuối tuần.

Kết quả chung cuộc: LASK 3-6 Liverpool

Cầu thủ ghi bàn:

LASK: Robert Ljubicic (63'), Florian Flecker (74', 77')

Liverpool: Ronald Araujo (22'), Bradley Barcola (24', 37', 66'), Jeremie Frimpong (51'), Lewis Koumas (72')

Đội hình ra sân:

Ảnh: BongDa.com.vn.