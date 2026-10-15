Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 15.10: Đại chiến ngôi đầu

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa 2 đọi đang đứng đầu bảng xếp hạng là Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto, bên cạnh màn so tài đáng chú ý giữa VTV Bình Điền Long An và Thanh Hóa.

Hà Nội Tasco Auto đang toàn thắng tại giải sẽ gặp thử thách lớn mang tên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Lúc 12 giờ, Hà Nội Tasco Auto chạm trán Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua nhóm đầu. Hà Nội kết thúc giai đoạn 1 với thành tích toàn thắng 7 trận, giành 19 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này vừa trải qua trận đấu kéo dài 5 ván mới vượt qua Binh chủng Thông tin - BĐ19 ở ngày mở màn giai đoạn 2.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang có khởi đầu thuận lợi khi thắng Geleximco Hưng Yên 3-0. Khả năng hồi phục thể lực, ổn định bước một và tổ chức tấn công sẽ là những yếu tố quyết định cơ hội giành chiến thắng của hai đội.

Ở trận đấu muộn, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An gặp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Long An vừa thắng Ngân hàng Công Thương 3-0, với dấu ấn của ngoại binh Jess Mruzik cùng các mũi tấn công Trà My, Nguyễn Lan Vy và Lê Như Anh.

Thanh Hóa cũng bổ sung hai chủ công ngoại Sasipaporn Janthawisut và Claire Hoffman, hứa hẹn tạo thêm sức cạnh tranh. Đội bóng miền Tây cần duy trì hiệu suất ghi điểm và hạn chế lỗi trực tiếp nếu muốn tiếp tục giữ lợi thế.

Hai trận còn lại gồm Ngân hàng Công Thương gặp Binh chủng Thông tin - BĐ19 và LPBank Ninh Bình đối đầu Geleximco Hưng Yên.

Các kết quả sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng trước vòng bán kết, trong đó Hưng Yên chịu áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng.