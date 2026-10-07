Vinh Râu xin lỗi vợ cũ

Tối 7/10, Vinh Râu lên tiếng về ồn ào liên quan đến anh và vợ cũ - ca sĩ Minh Trang xảy ra vài ngày qua. Nam diễn viên cho biết cả hai đã trực tiếp nói chuyện để tháo gỡ những khúc mắc, giải quyết sự việc theo hướng văn minh.

"Do tính chất công việc và cả hai cũng hướng đến những con đường riêng nhất định nên ít liên hệ với nhau, làm mất đi tiếng nói chung. Một phần cả hai cũng đang đặt cảm xúc cá nhân lên cao và bị ảnh hưởng từ những dư luận tiêu cực, từ đó đẩy câu chuyện đi xa. Hai đứa đã ngồi lại với nhau và nói chuyện. Cả hai đã hiểu nhau hơn. Chúng tôi đều có những cái sai, chẳng ai đúng hoàn toàn", Vinh Râu chia sẻ.

Vinh Râu và Minh Trang lên tiếng về ồn ào vài ngày qua. Ảnh: FBNV.

Nam diễn viên nói thêm cả hai quyết định khép lại câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng, lành mạnh và bỏ qua những thiếu sót của nhau.

"Sau hôm nay, cả hai hỏi thăm nhiều hơn để nắm được tình hình của nhau. Tôi cũng gửi lời xin lỗi Trang vì đã làm ảnh hưởng không tốt đến em. Sau này, chúng ta hãy hướng đến những điều tích cực về nhau", anh cho biết.

Cùng thời điểm, Minh Trang cũng chia sẻ lại bài đăng của Vinh Râu. Cô chia sẻ: "Mong mọi người dành vài phút để đọc. Đây là tất cả những gì hai đứa muốn nói. Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì đã làm phiền".

Ồn ào giữa Vinh Râu và vợ cũ xuất phát từ việc Minh Trang tham gia một talk show gần đây. Trong chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ về khoảng thời gian hôn nhân trước đây. Minh Trang cho biết từng rơi vào trầm cảm, mất ngủ và sụt cân.

Sau đó, trên trang cá nhân, Vinh Râu có bài đăng được cho là ẩn ý nhắc tới vợ cũ. Minh Trang cũng lên tiếng, cho rằng trong chương trình, cô không nhắc đến tên chồng cũ một cách trực tiếp. Nữ ca sĩ đáp trả lại Vinh Râu bằng lời lẽ gay gắt.

Vinh Râu tên thật là Hoàng Xuân Vinh, sống tại TP.HCM. Với đam mê diễn xuất, Vinh Râu kiên trì theo đuổi nghề mang đến tiếng cười cho khán giả. Anh được biết đến nhiều nhất thông qua những vai diễn hài trong nhóm FAPtv.

Những dự án được chú ý của Vinh Râu như series Cơm nguội, Quán cà phê bất ổn, phim học đường Là anh, Chàng trai của em...

Lương Minh Trang là ca sĩ. Cả hai kết hôn vào tháng 12/2017 sau 2 năm gắn bó.

Đến năm 2021, Vinh Râu và Lương Minh Trang thông báo ly hôn. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chia sẻ cả hai chia tay trong hòa bình và giữ mối quan hệ bạn bè.

"Khi cả hai yêu thương rồi cưới nhau đều công khai cho mọi người cùng biết. Vì thế, lúc kết thúc, tôi nghĩ cũng nên để mọi người biết. Có thể chúng tôi đã hết duyên. Chuyện sau này, tôi chưa nghĩ đến vì đời còn dài mà. Chúng tôi vẫn là bạn, đồng nghiệp và giúp đỡ nhau trong công việc", Minh Trang nói.