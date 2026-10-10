Tối 11-10, phim'Đào, phở và piano' trở lại sóng truyền hình Hà Nội

“Đào, phở và piano” do Nhà nước đặt hàng, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân và dân Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947 với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Cảnh trong phim "Đào, phở và piano". Ảnh: Chụp từ phim

Cảnh trong phim "Đào, phở và piano". Ảnh: Chụp từ phim

Chuyện phim diễn ra vào giữa tháng 2-1947, trong những trận đánh cuối cùng trước khi quân ta rút khỏi Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Giữa bom đạn ác liệt, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, bộ phim hướng đến những câu chuyện đời thường, những tình cảm riêng tư vẫn được con người nâng niu giữa chiến tranh.

Phim nổi bật mối tình của chiến sĩ tự vệ và tiểu thư Hà thành. Ảnh: Đoàn phim

Nổi bật là mối tình giữa Dân, chàng trai trong đội tự vệ do Doãn Quốc Đam đóng và Hương, cô tiểu thư Hà thành do Cao Thùy Linh thể hiện. Chiến tranh khiến hai bạn trẻ thất lạc nhau. Khi hội ngộ, họ chỉ còn chưa đầy nửa ngày để tổ chức đám cưới, chơi cho nhau bản nhạc tình yêu và tận hưởng niềm hạnh phúc vợ chồng. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy trở thành điểm lắng xúc động giữa những ngày thành phố chìm trong khói lửa.

Bộ phim khắc họa nhiều tầng lớp người dân Hà Nội trong kháng chiến. Ảnh: Đoàn phim

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, “Đào, phở và piano” khắc họa nhiều câu chuyện và các tầng lớp người dân Hà Nội thời bấy giờ. Đó là ông họa sĩ già luôn ấp ủ vẽ được bức tranh như ý; vợ chồng người bán phở mong có người thưởng thức món ăn kết tinh hương vị quê hương; ông phán Tây học say mê ả đào; chú bé đánh giày, vị linh mục... Mỗi người mang theo một câu chuyện, một niềm mong mỏi riêng, góp phần tái hiện đời sống tinh thần của người Hà Nội trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Chiến tranh đem đến chia lìa, mất mát, nhưng cũng khiến con người thêm trân trọng tình yêu, tình người và những giá trị bình dị của cuộc sống. Qua số phận các nhân vật, phim thể hiện rõ một Hà Nội kiên cường, bất khuất, có biết bao người sẵn sàng hy sinh vì độc lập, hòa bình của dân tộc và sự bình yên của thành phố.

Phim quy tụ dàn diễn viên tài năng. Ảnh: Đoàn phim

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tài năng, như: Doãn Quốc Đam (chiến sĩ tự vệ), Thùy Linh (tiểu thư Hà thành), NSND Trung Hiếu (vị linh mục), NSND Trần Lực (ông họa sĩ già), Thiện Hùng (chú bé đánh giày), ca sĩ Tuấn Hưng (ông Phán), nghệ sĩ Anh Tuấn (ông bán phở)...

Bộ phim “Đào, phở và piano” được chú ý khi ra mắt và tạo nên hiện tượng phòng vé trong năm 2024. Tác phẩm giành Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23, tổ chức tại Lâm Đồng vào tháng 11-2023.

Việc phát sóng “Đào, phở và piano” trong chương trình “Hẹn với phim Việt” vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đưa đến khán giả cơ hội nhìn lại một giai đoạn lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh. Cùng với những bộ phim về Hà Nội được giới thiệu trong chương trình “Hẹn với Hà Nội” dịp này, tác phẩm gợi nhắc những con người đã góp sức bảo vệ Thủ đô, đồng thời lưu giữ tình yêu Hà Nội qua những câu chuyện giàu cảm xúc.

Khán giả có thể đón xem phim “Đào, phở và piano” lúc 20h30 ngày 11-10 trên kênh Hà Nội 1 (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội).