Gặp lại ký ức Hà Nội qua tiếng hát opera Trang Bùi trong 'Sông Hồng nỗi nhớ'

"Sông Hồng nỗi nhớ" - dấu mốc thứ 10 trong hành trình âm nhạc về Hà Nội

Với "Sông Hồng nỗi nhớ", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục bồi đắp bức tranh âm nhạc về Hà Nội bằng những hình ảnh giàu tính ẩn dụ, nơi dòng sông không chỉ mang phù sa mà còn chuyên chở ký ức, tình yêu và những miền thương nhớ. Đây là ca khúc thứ 10 anh viết về Thủ đô, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

"Sông Hồng nỗi nhớ", tác phẩm do nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện.

Nối tiếp những sáng tác như: "Hà Nội cũ" (NSƯT Hoàng Tùng trình bày), "Cà phê phố" (NSND Mai Hoa), "Trà đá vỉa hè" (Hồng Duyên), "Xích lô đón dâu" (Hoàng Hồng Ngọc), "Hoa thanh xuân" (Nguyễn Gia Tuệ Lâm), "Thu trả cho đời" (Tiến Mạnh)..., "Sông Hồng nỗi nhớ" là lời tri ân của nhạc sĩ dành cho mảnh đất đã nuôi dưỡng những tầng ký ức và cảm xúc sáng tác của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: "Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc 'Sông Hồng nỗi nhớ', tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này".

Trong tác phẩm, sông Hồng hiện lên qua những hình ảnh giàu sức gợi như "Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi", "Phù sa anh đậu bến em". Ngôn ngữ địa lý và ngôn ngữ tâm hồn đan cài tự nhiên, mở ra không gian âm nhạc nơi dòng chảy thiên nhiên trở thành biểu tượng của thời gian, ký ức và tình yêu.

Đáng chú ý, ca khúc không chỉ dừng lại ở nỗi buồn chia xa trong tình yêu đôi lứa. Từ những tổn thương riêng tư, mạch cảm xúc dần trở về với bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và chốn bình yên của ký ức. Nỗi nhớ cá nhân vì thế hòa vào dòng phù sa bền bỉ của quê hương, tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm. Câu hát "Biết bao giờ trở lại, sông đã cạn đâu anh" khép lại bằng một câu hỏi bỏ ngỏ, giữ người nghe giữa hy vọng và nỗi chờ mong sâu lắng.

Nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi).

Khi thanh nhạc cổ điển gặp gỡ ca khúc trữ tình

Thể hiện "Sông Hồng nỗi nhớ" là nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cô hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Với nền tảng thanh nhạc cổ điển, Trang Bùi cho biết cô cảm nhận được sự tinh tế và giàu hình tượng trong ca từ, dù cách diễn đạt có những nét trúc trắc độc đáo.

Nghệ sĩ chia sẻ: "20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực, nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này.

Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc. Gắn bó với sân khấu Opera lộng lẫy, tôi vẫn luôn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh như thế này. Việc mang tiếng hát cổ điển hòa vào các ca khúc trữ tình là cách mà tôi mong muốn kéo gần khoảng cách, giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp chân thực của thanh nhạc".

Với Trang Bùi, việc đưa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển vào một tác phẩm trữ tình không chỉ tạo nên màu sắc thể hiện riêng mà còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, giúp vẻ đẹp của thanh nhạc được cảm nhận qua những giai điệu giàu hình ảnh và cảm xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng điệu của nghệ sĩ opera Trang Bùi, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy và NSƯT Hoàng Tùng trong vai trò biên tập âm nhạc. Theo anh, kỹ thuật thanh nhạc tinh tế cùng bản phối giàu không gian đã giúp ca khúc vượt khỏi giới hạn của một lời kể, chạm đến những ẩn ức sâu lắng trong lòng người nghe.

Đảm nhận biên tập âm nhạc, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét ca khúc sở hữu cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát opera Trang Bùi tạo nên sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc và nét mộc mạc, giàu cảm xúc.

Là sáng tác thứ 10 viết về Hà Nội, "Sông Hồng nỗi nhớ" tiếp tục cho thấy cách Nguyễn Thành Trung khai thác những hình ảnh giàu sức gợi để diễn đạt chiều sâu của ký ức và tình yêu. Sự kết hợp giữa ca từ giàu ẩn dụ, giọng hát cổ điển của Trang Bùi, bản phối của Dương Đức Thụy và phần biên tập âm nhạc của NSƯT Hoàng Tùng tạo nên diện mạo cho tác phẩm.

Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ca khúc là nốt trầm tri ân của người nhạc sĩ dành cho Hà Nội. Trong dòng chảy âm nhạc ấy, sông Hồng trở thành nơi ký ức và tình yêu gặp gỡ, tiếp tục bồi đắp mạch cảm xúc của Nguyễn Thành Trung với mảnh đất đã gắn bó cùng anh qua nhiều năm sáng tác.