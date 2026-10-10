Nam ca sĩ Kim Jae Bin tỏa sáng tại 'Sao Mai 2026', lý do dự thi khiến khán giả xúc động

Ngay đêm thi đầu tiên, Top 16 "Sao Mai 2026" đã gây ấn tượng với bản lĩnh sân khấu và màu sắc riêng, có thí sinh được giám khảo nhìn nhận như những nghệ sĩ thực thụ. Đáng chú ý, với ca sĩ Kim Jae Bin, điểm nổi bật lại là năng lượng trẻ trung và màu sắc hiện đại. NSND Tấn Minh nhìn thấy ở thí sinh này một "hơi thở thời đại", nguồn năng lượng có khả năng tạo sự kết nối với khán giả trẻ.

Kim Jae Bin (SBD 010) với ca khúc "Sẽ về với nhau" tại đêm chung kết đầu tiên "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Sinh năm 2008, Kim Jae Bin là thí sinh trẻ tuổi nhất lọt vào top 16 "Sao Mai 2026". Nam ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn từng gây chú ý tại "The Voice Kids 2019" hay "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí", chàng trai 18 tuổi tái xuất với hình ảnh trưởng thành, tư duy âm nhạc trẻ trung cùng một câu chuyện đời thực đầy xúc động đằng sau ánh đèn sân khấu.

Sau chuỗi thành công ở các sân chơi nhí, Kim Jae Bin trải qua nhiều năm khá im ắng. Giải thích về quãng thời gian này, nam ca sĩ trẻ chia sẻ bản thân tập trung cho việc học tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh (chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí), thử sức sáng tác và trải qua những biến cố về kinh tế, gia đình.

Kim Jae Bin - chàng ca sĩ mang 2 dòng máu Việt - Hàn (Ảnh: NVCC)

Theo Thời báo VTV, tháng 6/2025, gia đình Jae Bin đối mặt với biến cố lớn khi mẹ anh bất ngờ bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng. Kim Jae Bin cho rằng vì mình mà mẹ bị như vậy nên rất ân hận. "Nhà tôi ở Bình Dương nhưng tôi lại đi học và đi diễn ở TP Hồ Chí Minh. Ngày nào mẹ cũng ngồi cửa ngóng tôi về nên bị muỗi đốt và bị nặng như vậy” - nam ca sĩ kể lại.

Suốt nhiều tháng sau đó, mẹ của Kim phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Nguyễn Thị Yến - mẹ của Kim xúc động nhớ lại: "Mỗi một ngày trôi qua, Kim lại viết cho tôi một lá thư tay gửi vào phòng bệnh... Nằm trên giường bệnh, những dòng chữ nhỏ nhắn, tình cảm ấy của con chính là nguồn sức mạnh kỳ diệu tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua ranh giới sinh tử”.

Kim Jae Bin là thí sinh trẻ tuổi nhất lọt vào top 16 của "Sao Mai 2026" (Ảnh: NVCC)

Chính tình yêu thương bao la của mẹ và khát khao báo hiếu đã trở thành đòn bẩy đưa Kim Jae Bin quyết định đăng ký tham gia "Sao Mai 2026" - một cuộc thi vốn đề cao tính chuyên môn và giọng hát nội lực.

Đứng chung sân khấu với nhiều đàn anh, đàn chị sở hữu giọng hát tốt, từng giành giải ở không ít cuộc thi hát uy tín, Kim Jae Bin thừa nhận có chút áp lực nhưng không mất đi sự tự tin. Ý thức được thế mạnh của mình nằm ở dòng nhạc dance, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và tư duy giải trí hiện đại, chàng sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh muốn mang đến sân chơi này một làn gió mới.

Nói về áp lực cạnh tranh tại "Sao Mai 2026", chàng trai 18 tuổi thẳng thắn: "Khi tham gia thi cùng các anh chị, em thấy mọi người sở hữu những giọng ca rất 'khủng'. Bản thân em cũng có một chút lo lắng nhưng em tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mà em có thể mang đến cho khán giả”.

Khi được hỏi về sự cạnh tranh ở Sao Mai, Kim Jae Bin bộc bạch góc nhìn đầy tích cực: "Em nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.