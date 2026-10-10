Woozi (SEVENTEEN) khiến người hâm mộ phấn khích dù đang đi nghĩa vụ quân sự

Thành viên Woozi của nhóm SEVENTEEN đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích với màn xuất hiện bất ngờ trên sân khấu tại 'Lễ hội Quân đội Chuncheon', trong vai trò đại diện cho Đội Biểu diễn Quân đội Cộng hòa Hàn Quốc.

Lễ hội thường niên này kỷ niệm trận chiến Chuncheon lịch sử. Woozi, một quân nhân đang tại ngũ, đã cùng các đồng nghiệp trong quân đội biểu diễn trên sân khấu, mang đến một loạt các bản hit sôi động, thu hút cả những người tham dự sự kiện và người hâm mộ toàn cầu theo dõi các màn trình diễn trực tuyến. Sự xuất hiện này mang đến tin vui cho người hâm mộ của SEVENTEEN, CARATs, những người đang tích cực đếm ngược đến ngày các thành viên trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Hiện tại, Woozi còn 156 ngày nữa cho đến khi xuất ngũ theo lịch trình vào tháng 3/2027, gần bằng với thành viên cùng nhóm Hoshi (157 ngày) và sau Wonwoo, người còn 85 ngày nữa. Cộng đồng mạng đã 'bùng nổ' sự phấn khích trước sự hiện diện của Woozi trên sân khấu, với người hâm mộ ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa các thành viên như khoảnh khắc "Soonhoon" được yêu thích với Hoshi để ăn mừng sự gắn kết liên tục của anh với sân khấu. Khi các thành viên lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sự mong chờ về màn tái hợp đầy đủ của SEVENTEEN vào năm 2028 ngày càng tăng cao.