Mới đây, diễn viên Lương Thế Thành chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình đón con gái thứ hai, tên ở nhà là Rosie, chào đời bình an vào ngày 10/10/2026. Bài đăng của nam diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè trong giới nghệ sĩ..

Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành mở đầu bài viết bằng lời chào đón con gái: "Hello World! Hello Rosie". Nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc sau những ngày mong chờ, khi cuối cùng cũng được gặp con, ôm con vào lòng và chào đón thành viên mới trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc đón con gái chào đời, nhận nhiều lời chúc từ đồng nghiệp.

"Ba không biết phải nói thế nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng và gọi con là con gái của ba", anh viết. Đồng thời, nam diễn viên gửi gắm mong ước giản dị dành cho Rosie, hy vọng con luôn khỏe mạnh, bình an, lớn lên vui vẻ và có một cuộc đời hạnh phúc.

Thông tin gia đình đón thêm thành viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các nghệ sĩ. Diễn viên Kim Xuân gửi lời chúc mừng, mong gia đình nhỏ luôn tràn đầy hạnh phúc. Nghệ sĩ Hữu Châu cũng nhắn nhủ: "Chúc mừng gia đình các em!". Trong khi đó, Nhật Kim Anh hào hứng bình luận: "Ôi ghét quá! Chúc mừng 2 vợ chồng nhé!".

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Lương Thế Thành và Thúy Diễm.

Diễn viên Vân Trang gửi lời chúc mừng em bé và cả gia đình. Lê Phương cũng để lại lời nhắn chúc mừng vợ chồng Lương Thế Thành cùng những biểu tượng trái tim. Những bình luận thân tình từ đồng nghiệp góp thêm niềm vui trong dịp đặc biệt của gia đình nam diễn viên.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Thúy Diễm bất ngờ thông báo mang thai lần hai đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Tin vui khiến người hâm mộ chú ý, bởi sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng nữ diễn viên chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Đến tháng 7/2026, cặp đôi xác nhận em bé trong bụng là con gái.

Sau hành trình mang thai, Thúy Diễm đã hạ sinh bé Rosie vào ngày 10/10. Trước khi đón con gái, vợ chồng cô đã có con trai đầu lòng là bé Bảo Bảo. Sự xuất hiện của thành viên mới đánh dấu một cột mốc đáng nhớ với gia đình, khi hai diễn viên có thêm niềm vui chăm sóc và đồng hành cùng con gái bên cạnh con trai.

Với vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm, sự ra đời của con gái nhỏ mở ra một chặng đường mới, với niềm hạnh phúc khi tổ ấm có thêm thành viên.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của cả hai cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tin vui lần này tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Lương Thế Thành dành những lời yêu thương cho con gái ngay trong ngày bé chào đời.

Từ thông báo mang thai hồi tháng 5 đến khoảnh khắc đón Rosie, hành trình của gia đình nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Với vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm, sự ra đời của con gái nhỏ mở ra một chặng đường mới, với niềm hạnh phúc khi tổ ấm có thêm thành viên.