Văn Mai Hương dính chấn thương, bất ngờ tiết lộ chuyện hẹn hò trong 'Sao nhập ngũ'

Tập 9 của "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng" tiếp tục mang đến nhiều nội dung huấn luyện thực tế khốc liệt cho dàn nghệ sĩ. Bên cạnh các bài tập phức tạp, chương trình ghi nhận trường hợp chấn thương của ca sĩ Văn Mai Hương cùng những khoảnh khắc sinh hoạt đáng chú ý của dàn tân binh.

Ở nội dung huấn luyện đổ bộ đường không, Văn Mai Hương không giấu được sự xúc động khi lần đầu được ngồi trên trực thăng quân sự. Với nữ ca sĩ, đây vốn là hình ảnh cô chỉ có thể nhìn thấy qua truyền hình nên trải nghiệm thực tế mang đến cảm cảm giác đặc biệt.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, cô cho biết bản thân từng nghĩ việc ngồi trên phi cơ của Quân đội nhân dân Việt Nam là điều rất xa vời. Chính vì vậy, khi cơ hội này trở thành hiện thực, nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với trải nghiệm thực tế trên.

Văn Mai Hương khi ở trên thao trường thao trường làm nhiệm vụ. Ảnh chụp màn hình

Sau những phút giây tự hào, các chiến sĩ nhanh chóng trở lại với nhịp độ huấn luyện căng thẳng. Trong phần hội thao đánh giá kết quả, Văn Mai Hương được xếp đội cùng diễn viên Quốc Trường. Hai người phải phối hợp thực hiện ba chặng huấn luyện liên hoàn, cạnh tranh với các đội còn lại bằng tổng thời gian hoàn thành.

Dù đồng đội Quốc Trường đã chủ động nhận phần việc nặng hơn và nhường khâu tưởng như đơn giản cho phía nữ, va chạm từ dụng cụ tập luyện vẫn khiến tay Văn Mai Hương bị sưng tấy và rớm máu. Trước đó, trong thử thách đặt bộc phá, cô cũng từng chịu vết thương tương tự ở bàn tay.

Khép lại những giờ phút rèn luyện vất vả, những khung hình đời thường khi các chiến sĩ quay trở lại phòng ở để nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau được hé lộ.

Trong trò chơi "Thật hay Thách" tại phòng nữ, Văn Mai Hương khiến các đồng đội chú ý khi lựa chọn trả lời thật và tiết lộ đang có một mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng một năm. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi giữa các thành viên.

Văn Mai Hương tiết lộ mình đang trong mối quan hệ tình cảm một năm nay. Ảnh chụp màn hình

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội và bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2010. Sở hữu nền tảng thanh nhạc bài bản từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nữ ca sĩ nhanh chóng khẳng định vị thế trong V-pop thông qua nhiều sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn như Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Mưa tháng sáu hay Đại minh tinh. Trong suốt chặng đường nghệ thuật, cô liên tục gặt hái nhiều giải thưởng uy tín, được đánh giá cao bởi chất giọng nội lực cùng tư duy âm nhạc hiện đại.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời sống tình cảm của Văn Mai Hương cũng nhận được sự quan tâm từ dư luận. Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng công khai mối tình kéo dài 3 năm với nam ca sĩ Lê Hiếu. Sau đó, cô trải qua cuộc tình kín tiếng kéo dài hơn một năm với gia đình một doanh nhân trước khi chính thức chia tay. Những năm gần đây, giọng ca Đại minh tinh lựa chọn lối sống riêng tư hơn, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân.

Nữ ca sĩ từng công khai yêu Lê Hiếu 3 năm.