Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý khi quay video 'đu trend' TikTok cùng mẹ

Tóm tắt chung: Chủ đề chính: Con trai Hoa hậu Thùy Lâm - Anh Khôi (biệt danh Su) thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhờ ngoại hình nổi bật, xuất hiện cùng mẹ trên TikTok.

Thông tin cá nhân: Anh Khôi sinh năm 2010, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 cùng diện mạo điển trai thừa hưởng từ cả bố và mẹ.

Thành tích & Lối sống: Được gia đình rèn luyện lối sống lành mạnh từ nhỏ, yêu thích thể thao, chăm tập gym, uống sữa hàng ngày, có năng khiếu nghệ thuật và sống tình cảm, ấm áp.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng TikTok khi đăng nhiều video "đu trend" cùng cậu con trai lớn. Cả hai mẹ con xuất hiện với diện mạo trẻ trung, thoải mái nhảy theo điệu nhạc và tương tác vô cùng tự nhiên. Những video này nhanh chóng thu hút lượt tương tác và bình luận lớn từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc cùng nhảy của mẹ con Thùy Lâm gây chú ý. Nguồn: @thuylam.official

Cậu con trai lớn của Thùy Lâm tên Anh Khôi (tên thân mật ở nhà là Su). Ở tuổi 16, Anh Khôi khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng cao lớn vượt trội, ngày càng trưởng thành, nam tính. Trước đó, mỗi lần xuất hiện trong các khung ảnh đời thường do mẹ đăng tải, Anh Khôi đều khiến cư dân mạng "xin vía" ngoại hình cực phẩm của mình.

Anh Khôi gây chú ý khi đứng cạnh mẹ Thùy Lâm.

Anh Khôi sinh năm 2010, là con trai của Hoa hậu Thùy Lâm và Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Tính đến năm 2026, cậu bạn đã chạm mốc chiều cao ấn tượng 1m86. Nhờ ngoại hình nổi bật, Anh Khôi nhận nhiều lời khen ngợi, thậm chí được ví như trường hợp "thừa hưởng" thành công gen của bố mẹ. Bởi lẽ, bố cậu sở hữu chiều cao 1m81, trong khi mẹ Thùy Lâm từng là biểu tượng nhan sắc đình đám của làng giải trí.

Gia đình "cực phẩm" của Hoa hậu Thùy Lâm.

Thùy Lâm không ít lần chia sẻ các con được rèn luyện thói quen vận động và ăn uống rất tốt từ nhỏ. Trong đó, Anh Khôi luôn duy trì việc uống sữa mỗi sáng và được bố khuyến khích tập luyện thể thao thường xuyên. Vào cuối tuần, khi có thời gian rảnh, cậu cùng bố đến phòng gym để rèn luyện thể lực và nâng cao vóc dáng.

Anh Khôi duy trì thói quen tập gym để tăng chiều cao.

Không chỉ sở hữu lợi thế ngoại hình, Anh Khôi còn được nhận xét là một chàng trai sống rất tình cảm, biết quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Cậu yêu thích các hoạt động thể thao, có năng khiếu nghệ thuật và luôn giữ tinh thần thoải mái, cởi mở. Chưa kể, cậu còn có khiếu ngoại ngữ tốt, từng được giáo viên chọn làm đại diện khối phát biểu bế giảng bằng tiếng Anh vào năm lớp 5.