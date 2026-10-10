Emoura Phạm được dự đoán ra sao trước đêm Chung kết Miss Grand International?

Đêm Chung kết Miss Grand International 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối nay, ngày 10/10 tại Thái Lan. Trước đêm thi quan trọng, như thường lệ, các chuyên trang nhan sắc quốc tế lại tung BXH dự đoán lần cuối.

Chuyên trang Missosology dự đoán đại diện Tanzania sẽ đăng quang mùa giải năm nay. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm sẽ là Á hậu 1. Năm nay Missosology dự đoán sẽ chỉ có 3 đại diện của Đông Nam Á lọt Top 20, lần lượt là Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Chuyên trang Sash Factor cũng dự đoán đại diện Tanzania sẽ là người đẹp giành được vương miện và dự đoán đại diện Việt Nam sẽ dừng lại ở vị trí Á hậu 4. Ở BXH của Sash Factor cũng chỉ có 3 đại diện Đông Nam Á lọt Top 20.

Hai đại diện Tanzania và Ecuador hiện đang "chạy đua" rất gắt gao cho giải thưởng Country's Power of The Year. Đây là một bất ngờ của năm nay, vì mọi năm, phần bình chọn này thường do các đại diện Đông Nam Á chiếm ưu thế. Hoa hậu Emoura Phạm đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí thứ 3. Người đẹp chiến thắng giải thưởng này sẽ được đặc cách vào thẳng Top 20 chung cuộc.

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Hoa hậu Emoura Phạm hiện đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng nhan sắc Việt, cũng như fan sắc đẹp quốc tế. Emoura nhận được 14 phiếu bình chọn (số phiếu cao nhất) từ chính các thí sinh, khi được hỏi: Nếu bạn không phải là người chiến thắng, bạn muốn ai sẽ là người đăng quang Miss Grand International 2026?