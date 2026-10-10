Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh tiết lộ tiêu chí riêng khi ngồi 'ghế nóng' Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng quan điểm với 'đàn chị' Đỗ Mỹ Linh, đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, người từng lần đầu ngồi ghế giám khảo tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam cũng dựa trên 4 trụ cột cốt lõi của cuộc thi.

Năm 2026 cũng là kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam của Đỗ Mỹ Linh. Do đó, khi trở thành thành viên Ban giám khảo cuộc thi đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc. Sau khi trải qua nhiều vòng thi và quan sát, Đỗ Mỹ Linh nhận định rằng, mặt bằng thí sinh năm nay đồng đều nhất trong những năm mà cô ngồi ghế giám khảo.

Năm nay, cuộc thi đặc biệt đề cao 4 trụ cột cốt lõi: Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hoá và Cống hiến. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng dựa trên các tiêu chí này để chấm thi: "Với tôi và các thành viên Ban giám khảo, đây chính là kim chỉ nam vững chắc nhất. Tôi tìm kiếm một cô gái không chỉ rạng rỡ về nhan sắc, mà còn phải có chiều sâu trí tuệ và thấm nhuần bản sắc văn hóa tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn theo dõi những bước đi chuẩn bị của 53 thí sinh cho Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết làm chủ sân khấu... (Ảnh: BTC).

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh muốn cô gái được chọn hội tụ đủ các yếu tố để sẵn sàng đón nhận trọng trách của chiếc vương miện danh giá. "Nàng Hậu" cho biết thêm: "Hơn thế nữa, thí sinh ấy cần có tinh thần cống hiến mãnh liệt, sẵn sàng gánh vác sức nặng của vương miện và nối dài sứ mệnh vì cộng đồng, xã hội mà cuộc thi luôn hướng tới".

Cùng quan điểm với 'đàn chị' Đỗ Mỹ Linh, đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, người từng lần đầu ngồi ghế giám khảo tại vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam, cũng dựa trên 4 trụ cột cốt lõi của cuộc thi. Từng trải qua cảm giác hồi hộp của một thí sinh ở mùa thi năm 2024, Hà Trúc Linh thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với các cô gái.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh luôn đồng hành trên hành trình trưởng thành 'không hề dễ dàng' nhưng 'rực rỡ' của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC).

Ngồi ở vị trí "cầm cân nảy mực", người đẹp khẳng định sẽ tập trung lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng để khám phá tiềm năng và câu chuyện riêng của từng thí sinh, thay vì chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Tiêu chí lựa chọn, đánh giá của đương kim Hoa hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ gói gọn ở nhan sắc, mà đặt nặng yếu tố chân thành, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Hà Trúc Linh nhấn mạnh, một Hoa hậu Việt Nam từ khi đăng quang đến sau đó đều phải gánh vác nhiều hoạt động cộng đồng. Do đó, cô tin rằng, nội lực và nhân cách là những giá trị cốt lõi không thể thiếu bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình của từng thí sinh.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Chương trình sẽ được livestream trên hệ sinh thái của BáoTiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Will (365DaBand), Hoàng Rob, Lưu Hiền Trinh cùng sự dẫn dắt của hai MC Thiên Vũ và Thùy Linh.