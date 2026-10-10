Người mẫu Kim Kardashian gây choáng khi đeo trang sức kim cương trị giá hơn 2,7 triệu USD

Theo Page Six, Kim Kardashian tiếp tục thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại Hollywood Elizabeth Taylor thông qua tạo hình mới trong mùa 2 của series All's Fair do Hulu sản xuất.

Trong đoạn trailer vừa được công bố, nữ người mẫu 45 tuổi xuất hiện với chiếc áo choàng nhung mang họa tiết bọ cạp, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương xa xỉ của thương hiệu Leviev có tổng giá trị hơn 2,7 triệu USD.

Đáng chú ý, tạo hình của Kim Kardashian được lấy cảm hứng từ một trong những khoảnh khắc thời trang nổi tiếng nhất của Elizabeth Taylor.

Cụ thể, vào năm 1969, nữ minh tinh từng diện chiếc áo choàng của thương hiệu Tiziani Roma khi tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Công nương Grace tại Monaco. Buổi tiệc được tổ chức theo chủ đề cung Bọ Cạp, cũng là cung hoàng đạo của Công nương Grace.

Thời điểm đó, Elizabeth Taylor còn gây ấn tượng khi đeo viên kim cương Taylor-Burton nặng 69,42 carat, có hình dáng giọt lê. Đây là món quà mà người chồng khi ấy của bà - nam diễn viên Richard Burton dành tặng trong cùng năm.

Trong All's Fair, Kim Kardashian đảm nhận vai Allura Grant, một nữ luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn. Để tái hiện hình ảnh biểu tượng của Elizabeth Taylor, cô sử dụng chiếc vòng cổ Savona trị giá 1,55 triệu USD của Leviev.

Theo xác nhận của Page Six Style, món trang sức này được đính 44,71 carat kim cương tự nhiên hình giọt lê, trong đó viên đá trung tâm có trọng lượng lên đến 14 carat.

Bên cạnh đó, Kim Kardashian còn kết hợp đôi hoa tai Aveline trị giá 1,2 triệu USD, được đính thêm 18,08 carat kim cương. Tổng giá trị của hai món trang sức lên đến 2,75 triệu USD.

Đáng nói, chiếc vòng cổ Savona trước đó cũng từng được nữ ca sĩ Mariah Carey sử dụng trong sự kiện ra mắt các sản phẩm lưu niệm kỷ niệm 25 năm album nhạc phim Glitter diễn ra vào đầu tháng 10.

Theo cuốn hồi ký My Love Affair With Jewelry xuất bản năm 2002 của Elizabeth Taylor, viên kim cương Taylor-Burton từng được vận chuyển bằng máy bay đến miền Nam nước Pháp với sự hộ tống của hai vệ sĩ mang súng máy khi bà cùng chồng tham dự bữa tiệc tại Monaco. Món trang sức này sau đó tiếp tục xuất hiện tại lễ trao giải Oscar năm 1970.

Không chỉ được tái hiện qua trang phục, những món trang sức của Elizabeth Taylor còn trở thành một phần trong câu chuyện của nhân vật Allura Grant. Ở mùa đầu tiên của All's Fair, người chồng của Allura từng gây bất ngờ khi tặng cô một chiếc nhẫn thuộc bộ sưu tập cá nhân của nữ minh tinh quá cố.

Trên thực tế, sự yêu thích mà Kim Kardashian dành cho Elizabeth Taylor đã kéo dài hơn một thập kỷ.

Năm 2011, Kim Kardashian từng có cơ hội phỏng vấn Elizabeth Taylor cho tạp chí Harper's Bazaar, chỉ vài tuần trước khi huyền thoại điện ảnh qua đời ở tuổi 79.

Khi được hỏi món trang sức kim cương nào có ý nghĩa lớn nhất đối với mình, Elizabeth Taylor đã trả lời: "Kích thước rất quan trọng, nhưng mức độ tình cảm đằng sau món quà cũng quan trọng không kém".

Tháng 7/2025, Kim Kardashian tiếp tục gây chú ý khi đeo đôi hoa tai kim cương từng thuộc sở hữu của Elizabeth Taylor trong show thời trang cao cấp của Balenciaga tại Paris. Đây vốn là món quà mà người chồng thứ ba của nữ minh tinh - Mike Todd tặng bà vào năm 1957.

Đến tháng 10/2025, Fox Nation cũng phát hành loạt phim tài liệu Elizabeth Taylor: Rebel Superstar do Kim Kardashian thực hiện.

Theo kế hoạch, mùa 2 của All's Fair sẽ chính thức lên sóng Hulu vào ngày 4/11, với ba tập đầu tiên được phát hành cùng lúc.