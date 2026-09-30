Vĩnh Gia thành lập mới 9 chi bộ

Trao quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.

Ngày 30/9, tại buổi lễ công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy xã Vĩnh Gia công bố quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

Đồng thời công bố quyết định thành lập 9 chi bộ, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra; Chi bộ Thường trực HĐND; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND; Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Phòng Kinh tế ; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Gia đã công bố, trao quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập và các chi bộ ấp.