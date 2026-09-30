Đưa chuyển đổi số vào công tác Đảng

Mô hình “Phòng họp không giấy” góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy phường Sa Đéc.

PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY

Trước một cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sa Đéc, tài liệu sẽ được đưa lên hệ thống để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Trong cuộc họp, những nội dung cần trao đổi như: Bản đồ, biểu đồ có thể được trình chiếu để các đại biểu dự họp cùng theo dõi một cách trực quan và nhanh chóng. Đại biểu được mời dự họp nắm rõ lịch họp qua màn hình bên ngoài phòng họp nên chủ động sắp xếp công việc trước khi vào phòng họp.

Tại Đảng ủy phường Sa Đéc, tài liệu họp, trừ tài liệu mật, được cập nhật trên phần mềm để đại biểu thuận tiện nghiên cứu và theo dõi.

Đó là cách phường Sa Đéc vận hành mô hình “phòng họp không giấy” từ năm 2025. Thay đổi dễ thấy tại Văn phòng Đảng ủy là giảm việc in, chuyển tài liệu, nhất là khâu chuẩn bị. Khi đại biểu được xem trước nội dung, cuộc họp có nhiều thời gian tập trung thảo luận những vấn đề cần quyết định. Hệ thống cũng hỗ trợ chuyển giao văn bản từ phường đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, nối công việc điều hành của cấp ủy với hoạt động ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc, cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định chuyển đổi số trong công tác Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng, phần mềm, chú trọng yêu cầu bảo mật và lựa chọn những công việc thường xuyên để triển khai. Từ phòng họp không giấy, tinh thần đổi mới tiếp tục được đưa vào cách cung cấp thông tin cho chi bộ, đảng viên…”

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Sa Đéc thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, chính trị, xã hội trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy phường.

Một trong những phần việc ấy là xây dựng Trang thông tin điện tử Đảng ủy phường Sa Đéc. Trang này có thư viện số cung cấp chủ trương, tài liệu và nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương được cập nhật liên tục.

Trang thông tin điện tử Đảng ủy phường Sa Đéc được thiết kế khoa học, giúp đảng viên và người dân thuận tiện tra cứu, cập nhật thông tin chính thống.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành quy chế hoạt động, thành lập Ban Biên tập và Tổ Quản trị để duy trì việc cập nhật. Với các chi bộ trực thuộc, đây là nguồn tài liệu phục vụ sinh hoạt; với đảng viên và người dân, có thêm một kênh tiếp cận thông tin chính thống của địa phương.

Ông Nguyễn Phước Thới, đảng viên Chi bộ khu phố Cầu Đình, phường Sa Đéc kể, trước đây ông thường đọc báo giấy để theo dõi chủ trương, chính sách. Hiện nay, ông có thể dùng điện thoại tìm thêm tài liệu của Trung ương, tỉnh và thông tin của phường. Ban đầu, thao tác trên các ứng dụng còn khó, nhưng được đảng viên trẻ trong chi bộ hướng dẫn từng bước, ông dần quen và chủ động tra cứu nội dung mình quan tâm.

Cán bộ Chi bộ khu phố Cầu Đình hướng dẫn đảng viên Nguyễn Phước Thới theo dõi thông tin trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy phường Sa Đéc.

Câu chuyện của ông Thới cho thấy hiệu quả của một kênh thông tin số còn phụ thuộc vào khả năng sử dụng của đảng viên. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng nền tảng, phường quan tâm cách chuyển tải nội dung cho dễ tiếp nhận. Một số chi bộ đã thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế bản tin, video minh họa phục vụ tuyên truyền. Phường dự kiến tổ chức tập huấn để các chi bộ sử dụng công cụ này hiệu quả hơn trong công việc.

Từ đổi mới trong Đảng, Sa Đéc còn hướng đến việc nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng. Địa phương lựa chọn khu phố Cầu Đình để thí điểm mô hình “khu phố số”, gắn phong trào “Bình dân học vụ số” với những việc thiết thực với người dân như: Định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Theo định hướng của phường, mô hình sẽ được theo dõi, đánh giá hiệu quả trước khi xem xét nhân rộng. Cách tiếp cận ấy đặt yêu cầu các dịch vụ số phải hữu ích để người dân tự nguyện tham gia, sử dụng.

XỬ LÝ VĂN BẢN QUA MÔI TRƯỜNG SỐ

Nếu Sa Đéc tạo dấu ấn bằng các mô hình điều hành và cung cấp thông tin, thì xã Mỹ Hiệp bắt đầu từ yêu cầu quản lý một địa bàn rộng sau sáp nhập từ 3 xã. Văn bản nhiều hơn, số lượng đảng viên cần quản lý lớn, trong khi điều kiện tiếp cận công nghệ giữa các ấp không đồng đều. Vì thế địa phương triển khai song song 2 việc: Đổi quy trình làm việc của cấp ủy và hỗ trợ đảng viên ứng dụng công cụ số.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Mỹ Hiệp cập nhật, xử lý văn bản trên Hệ thống Điều hành tác nghiệp.

Trên Hệ thống Điều hành tác nghiệp, văn bản đến được tiếp nhận, giao xử lý, trình ký và theo dõi tiến độ. Qua đó, lãnh đạo có thể nắm công việc đang ở khâu nào; cán bộ tham mưu thuận tiện hơn khi phối hợp, nhắc việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hiệp, cho biết xã gắn ứng dụng công nghệ với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc. Nội dung này được đưa vào chương trình công tác của Đảng ủy, kế hoạch hằng tháng và sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Văn phòng Đảng ủy xã Mỹ Hiệp đã tiếp nhận 2.007 văn bản đến, phát hành 802 văn bản đi qua môi trường số; văn bản mật được xử lý theo quy định riêng. Địa phương cho biết thời gian luân chuyển văn bản giảm khoảng 60 - 70% so với trước. Đây là kết quả của quy trình làm việc rõ hơn: Nhiệm vụ được giao trên hệ thống, tiến độ được cập nhật và người phụ trách có căn cứ để đôn đốc công việc.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Mỹ Hiệp thiết kế tài liệu tuyên truyền bằng infographic, giúp các chi bộ và đảng viên dễ theo dõi, nắm bắt nội dung.

Song song với điều hành, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã tập trung chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Tổ hỗ trợ số hóa gồm 51 thành viên phối hợp với các chi bộ đối chiếu hồ sơ giấy, cập nhật thông tin và giải quyết vướng mắc.

Đến nay, xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu 1.302/1.302 đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; 74 bộ hồ sơ được số hóa, đưa lên hệ thống bảo mật. Việc kiểm tra từng thông tin tạo nền tảng cho quản lý đảng viên và chuẩn bị thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử theo lộ trình.

Dữ liệu và ứng dụng chỉ thực sự đi vào hoạt động chi bộ khi đảng viên sử dụng. Tại Mỹ Hiệp, 1.093/1.302 đảng viên đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 83,9%. Tài liệu được gửi trước kỳ sinh hoạt để đảng viên có thời gian nghiên cứu.

Với người chưa quen điện thoại thông minh, xã triển khai mô hình “Đảng viên trẻ đồng hành cùng đảng viên cao tuổi”; mỗi đảng viên trẻ hỗ trợ 1 - 2 người. Các chi bộ còn dành 10 - 15 phút trong buổi sinh hoạt để hướng dẫn thao tác theo Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đảng viên trẻ, Chi bộ ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp hướng dẫn ông Trần Quốc Khải sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, chủ động tiếp cận tài liệu trên nền tảng số.

Ông Trần Quốc Khải, đảng viên Chi bộ ấp Mỹ Long 4, từng lúng túng khi đăng nhập và tìm tài liệu trên Sổ tay đảng viên điện tử. Được đảng viên trẻ hướng dẫn dần và ông đã tự làm được các bước. Bây giờ, khi chi ủy gửi tài liệu trước cuộc họp, ông có thể mở xem, tìm hiểu và chuẩn bị ý kiến.

Đồng chí Trần Văn Lên, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Long 4, đã gửi video hướng dẫn qua nhóm thông tin nội bộ và giải đáp trực tiếp trong các kỳ sinh hoạt. Chi bộ cũng phân công người hỗ trợ những đảng viên còn khó nhớ tài khoản, mật khẩu. Từ chỗ cần người khác làm giúp, một số đảng viên lớn tuổi dần tự xem tài liệu, tham gia sinh hoạt chủ động hơn.

Kỹ năng số còn góp phần phục vụ việc nắm tình hình địa bàn. Ông Trần Quốc Khải kể, trong những đợt nước dâng cao kết hợp triều cường vừa qua, ông cùng các đảng viên quay video, chụp ảnh những vị trí đường, đê bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, gửi về chi bộ. Sau đó, cấp có thẩm quyền, người có trách nhiệm kịp thời đề ra hướng xử lý, huy động người dân cùng góp công, chuẩn bị vật liệu gia cố những nơi xung yếu bảo vệ sản xuất.

Nhìn từ Sa Đéc và Mỹ Hiệp, chuyển đổi số trong công tác Đảng bước đầu đem lại nhiều tiện lợi, tạo sự lan tỏa. Một cuộc họp được chuẩn bị trên hệ thống, một văn bản được theo dõi tiến độ, một đảng viên lớn tuổi được hướng dẫn cách mở tài liệu, một phản ánh từ khu dân cư được gửi bằng hình ảnh.

Các mô hình khác nhau, nhưng cùng thể hiện sự chủ động của cấp ủy trong đổi mới phương thức lãnh đạo, sự đồng hành của đảng viên trẻ và tinh thần học tập của đảng viên ở cơ sở. Khi những phần việc ấy được duy trì, đánh giá và điều chỉnh từ thực tiễn, chuyển đổi số sẽ ngày càng gắn chặt hơn với chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và những việc người dân quan tâm.

MỸ LÝ - M.T