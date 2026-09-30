Công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân: Đổi mới mạnh mẽ, chủ động, hiệu quả
Ngày 30/9, tại trụ sở cơ quan, Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) đã tổ chức cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng năm 2026; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền của Ngành trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND chỉ đạo cuộc họp.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/cong-tac-tuyen-truyen-cua-nganh-kiem-sat-nhan-dan-doi-moi-manh-me-chu-dong-hieu-qua-28005.html