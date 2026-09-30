Hòn Đất thành lập 9 chi bộ, kiện toàn nhiều vị trí cán bộ

Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm trao quyết định giải thể 2 đảng bộ cơ quan và thành lập 9 chi bộ trực thuộc.

Chiều 30/9, Đảng ủy, UBND xã Hòn Đất tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức Đảng và công tác cán bộ.

Theo quyết định của Đảng ủy xã Hòn Đất, Đảng bộ Cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã kết thúc hoạt động; đồng thời thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm các chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Đảng ủy xã cũng công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ; điều động ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Đất.

Dịp này, UBND xã Hòn Đất công bố 5 quyết định về công tác cán bộ.

THU HƯƠNG