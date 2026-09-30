Đảng ủy phường Tây Nha Trang công bố và trao các quyết định về tổ chức bộ máy

Chiều 30-9, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang trao các quyết định về kết thúc hoạt động của Đảng ủy Các cơ quan đảng và Đảng ủy UBND phường Tây Nha Trang.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Tây Nha Trang đã công bố Quyết định số 760-QĐ/TU ngày 25-9-2026 của Tỉnh ủy về chuyển đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy đối với 70 đảng bộ, trong đó có Đảng bộ phường Tây Nha Trang. Đảng ủy phường cũng đã công bố và trao các quyết định về kết thúc hoạt động của Đảng ủy Các cơ quan đảng và Đảng ủy UBND phường Tây Nha Trang.

Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang trao các quyết định thành lập mới 4 chi bộ Khối Đảng, Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy phường.

Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang trao quyết định thành lập mới 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND phường.

Đảng ủy phường đã công bố và trao các quyết định về thành lập mới 4 chi bộ Khối Đảng, Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy phường Tây Nha Trang, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường; Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đồng thời, công bố và trao quyết định thành lập mới 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND phường Tây Nha Trang, gồm: Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường; Chi bộ Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường; Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương phường; Chi bộ phòng Văn hóa - Xã hội phường; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Nha Trang cũng đã có các quyết định chỉ định Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bi thư, Chi ủy viên của 9 chi bộ nêu trên.

Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang trao quyết định chuyển đổi mô hình các tổ chức đảng cho 9 đảng bộ trực thuộc.

Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang trao quyết định chuyển đổi mô hình các tổ chức đảng cho 12 chi bộ trực thuộc.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Tây Nha Trang đã công bố và trao quyết định chuyển đổi mô hình các tổ chức đảng thành đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Tây Nha Trang, đối với 9 đảng bộ, gồm: Đảng bộ Công an phường; Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương - Nha Trang; Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa; Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa; Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa; Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; Đảng bộ Trường Mầm non Tây Nha Trang; Đảng bộ Trường Tiểu học Tây Nha Trang; Đảng bộ Trường THCS Tây Nha Trang và 12 chi bộ, gồm: Chi bộ Trường THPT Hà Huy Tập; Chi bộ Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh; Chi bộ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hòa; Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển hạ tầng Khánh Hòa; Chi bộ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang; Chi bộ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại Phát Nha Trang; Chi bộ Công ty Bảo hiểm PIJCO Khánh Hòa; Chi bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Khánh Hòa; Chi bộ Trường Đại học Thái Bình Dương; Chi bộ Quân sự phường; Chi bộ Trạm Y tế phường; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường.