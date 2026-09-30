Mưa xối xả giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

Chiều tối 30/9, cơn mưa kéo dài nhiều giờ khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập sâu. Điển hình như khu vực TP Thủ Đức cũ, Quận 12, Hóc Môn cũ... nước ngập sâu từ 0,5-0,7m. Đây là trận mưa kéo dài và liên tục trong những ngày qua tại TP.HCM. (Ảnh: B.L)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa diện rộng ở TP.HCM do mây đối lưu hoạt động mạnh từ đêm 29/9 đến 30/9. Một số nơi ở TP.HCM có lượng mưa lớn như khu vực Thủ Dầu Một 100 mm, xã Lê Minh Xuân hơn 168 mm...

Cơn mưa kéo dài khiến đường Linh Đông, TP.HCM bắt đầu ngập nước từ lúc tan tầm. (Ảnh: B.L)

Nước ngập lênh láng, cuốn theo nhiều thùng xốp đựng rác trôi nổi khắp nơi. (Ảnh: B.L)

Đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM cũng ngập trong nước sau trận mưa lớn.

Anh Lê Phong, sống tại khu vực này cho hay, đoạn đường Cây Keo thường xuyên bị ngập cục bộ sau những trận mưa lớn.

Đường Đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú) mênh mông nước, người dân dắt xe lội bộ về nhà.

Tại con hẻm ở phường Tam Bình nước ngập lênh láng sau trận mưa lớn.

Đến tối 30/9, nhiều người đi xe máy vẫn bì bõm trên đường. Xe cứu hộ cũng tranh thủ đến trợ giúp các ô tô bị chết máy vì nước ngập. (Ảnh: B.L)