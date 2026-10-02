Việt Nam thắng thuyết phục Pakistan

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Pakistan với quyết tâm giành chiến thắng để khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả tích cực. Ảnh: Phạm Đình.

Sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Phạm Đình.

Việt Nam kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Pakistan. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đối phương khiến các chân sút áo đỏ gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Ảnh: Phạm Đình.

Bất ngờ xảy ra ở phút 32. Từ một tình huống phản công, Ullah Mohib tận dụng cơ hội để ghi bàn, đưa Pakistan vượt lên dẫn 1-0. Bàn thua buộc đội tuyển Việt Nam phải tăng tốc trong phần còn lại của hiệp 1. Ảnh: Phạm Đình.

Dù tạo được sức ép, Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ. Pakistan tạm dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Ảnh: Phạm Đình.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác. Các pha phối hợp được triển khai nhanh hơn, sức ép liên tục được duy trì bên phần sân Pakistan. Ảnh: Phạm Đình.

Phút 50, Hai Long lên tiếng với bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn và tiếp tục gia tăng sức ép. Ảnh: Phạm Đình.

Chỉ 7 phút sau, đến lượt Hoàng Đức lập công. Tiền vệ sinh năm 1998 tận dụng tốt cơ hội để đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Thế trận lúc này hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Phạm Đình.

Pakistan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự cũng tạo điều kiện để Việt Nam tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Ảnh: Phạm Đình.

Phút 80, Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tấn công liên tục của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2. Ảnh: Phạm Đình.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 87, Ali Akbar ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng cho Pakistan trong những phút cuối. Ảnh: Phạm Đình.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không để đối thủ tạo nên bất ngờ. Phút 90+1, Minh Hoàng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Chiến thắng 4-2 giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với một màn trình diễn giàu cảm xúc. Đặc biệt, màn ngược dòng trong hiệp 2 cho thấy bản lĩnh và khả năng duy trì sức ép của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ảnh:Phạm Đình.

Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam hướng tới trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, nơi toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu để khép lại giải đấu với thành tích cao nhất có thể. Ảnh: Phạm Đình.