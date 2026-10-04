Chanathip: Thái Lan từng rất căng thẳng vì đã lâu không thắng Việt Nam

Chanathip khẳng định giá trị của FIFA ASEAN Cup 2026 và khát khao vô địch của tuyển Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn làm nên lịch sử. Tầm quan trọng của các đội Đông Nam Á ở FIFA ASEAN Cup 2026 rất lớn, khi mọi đội đều có lực lượng mạnh nhất", Chanathip Songkrasin trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tuyển Thái Lan đang đứng trước cơ hội đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026, sau nhiều lần lên ngôi quán quân ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup).

"Voi chiến" đang là đội vô địch ASEAN Cup nhiều nhất với 7 lần về nhất. Lần gần nhất diễn ra năm 2022. Sau đó, giải này không còn là ưu tiên của bóng đá Thái Lan, thay vào đó là những đấu trường tầm cỡ hơn, ở quy mô châu lục hoặc thuộc FIFA. "Tôi tin tất cả cầu thủ trẻ của Thái Lan đều khao khát danh hiệu FIFA ASEAN Cup 2026 để củng cố niềm tin cho bản thân, cho người hâm mộ, cho HLV và cho cả những cầu thủ khác muốn cống hiến cho đội tuyển", ngôi sao từng từ chối dự ASEAN Cup để hồi phục thể lực phát biểu.

Trước khi tiến đến trận chung kết gặp tuyển Indonesia lúc 20h tối 5/10 trên sân Bung Karno, Jakarta, Thái Lan khép lại vòng bảng với thất bại 1-2 trước Philippines. Về trận thua này, HLV trưởng Anthony Hudson cho biết ông xoay tua đội hình để giữ sức cho chung kết do đã chắc suất vào chơi trận tranh ngôi vô địch.

Hudson không bận tâm nhiều về trận thua Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

"Tuyển Thái Lan ở bảng khó, nhưng may mắn trở thành đội đầu tiên góp mặt tại chung kết. Việc vượt qua vòng bảng sớm 1 lượt trận giúp chúng tôi xoay tua đội hình", nhà cầm quân người Anh gốc Mỹ cho biết. "Từ đầu, tôi đã nói với toàn đội rằng ở các giải ngắn ngày, việc tạo điều kiện cho tất cả thi đấu và cảm thấy mình là một phần của tập thể rất quan trọng".

"Sau hai trận, tuyển Thái Lan ở vị thế có thể làm điều đó. Cả ba thủ môn và mọi cầu thủ dự bị đều đã được vào sân. Tôi biết việc thay đổi nhiều vị trí đi kèm rủi ro về hiệu suất thi đấu. Nhưng tôi phải làm mọi điều đúng đắn nhất cho chung kết. Tôi chấp nhận rủi ro đó để tiến đến trận cuối với 7, 8, 9 trụ cột đã được nghỉ ngơi. Không ai hài lòng khi thua Philippines, nhưng lý do đằng sau rất rõ ràng. Nếu được chọn lại, tôi vẫn làm thế", Hudson khẳng định.

Chanathip đồng quan điểm với thuyền trưởng 45 tuổi và nói: "Ở trận gặp tuyển Việt Nam, chúng tôi rất căng thẳng vì đã lâu không thắng họ. Sau đó, ở trận thứ ba, việc xoay tua đội hình giúp các cầu thủ Thái Lan có thể lực sung mãn nhất cho chung kết. HLV chấp nhận rủi ro vì lợi ích chung".

Về trận chung kết, Hudson phát biểu: "Tuyển Thái Lan đang chuẩn bị tốt, rất sung sức, hào hứng và sẵn sàng làm người hâm mộ nước nhà tự hào. Các bạn có thể kỳ vọng vào một trận đấu kịch tính và hấp dẫn khi hai đội bóng rất mạnh chạm trán nhau với bầu không khí tuyệt vời trên khán đài". Trong khi đó, Chanathip nói: "Đây sẽ là trận đấu rất thú vị".

Đánh giá về đối thủ, Hudson nhận xét: "Chúng tôi biết Indonesia chơi bóng ra sao. Họ rất mạnh về thể lực, tấn công dồn dập và chơi trực diện".

Lịch thi đấu hai trận cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 (giờ Việt Nam). Đồ họa: FIFA.

Highlights Thái Lan 1-2 Philippines Chiều 2/10, Thái Lan nhận thất bại trước Philippines với tỷ số 1-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Nam Giang