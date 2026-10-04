HCV ASIAD và lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam

Eom Ji-sung ghi bàn duy nhất giúp Hàn Quốc thắng Nhật Bản 1-0 và giành HCV bóng đá nam ASIAD lần thứ tư liên tiếp.

Ba tháng trước, Hàn Quốc rời World Cup 2026 với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Đội tuyển chỉ giành 3 điểm, đứng thứ ba bảng A và không thể đi tiếp dù thể thức mới mở rộng cơ hội cho các đội xếp thứ ba.

HLV Hong Myung-bo từ chức sau giải, khép lại một giai đoạn vốn đã chịu nhiều tranh cãi từ lúc ông được bổ nhiệm. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sau đó chọn Robert Moreno làm HLV tạm quyền trong chuỗi trận giao hữu cuối năm, nhưng quá trình lấy lại niềm tin cũng không diễn ra suôn sẻ.

Hàn Quốc thắng Ecuador 3-0 trong trận đầu dưới thời Moreno, rồi thua Uruguay 1-4 và hòa Venezuela 0-0. Chính Moreno thừa nhận nhiệm vụ của ông là giúp đội tuyển lấy lại sự tự tin sau một kỳ World Cup thất vọng.

Trong bối cảnh ấy, chức vô địch ASIAD của đội U23 đến rất đúng lúc.

Một lớp cầu thủ mới bắt đầu bước lên

Hàn Quốc thắng Nhật Bản 1-0 tại Toyota Stadium để giành HCV bóng đá nam ASIAD lần thứ tư liên tiếp. Thành tích này không thể đặt ngang với đội tuyển quốc gia, bởi ASIAD vẫn là sân chơi U23 với ba suất quá tuổi.

Giá trị lớn nhất nằm ở chỗ Hàn Quốc có thêm những cầu thủ đủ khả năng chen vào đội tuyển lớn ngay trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun và nhiều cầu thủ trẻ của Hàn Quốc đã có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu trước khi dự ASIAD 20.

Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Gi-hyuk và Bae Jun-ho đều từng có mặt trong danh sách World Cup 2026. Eom, Yang và Lee là ba cầu thủ quá tuổi của đội ASIAD, trong khi Bae mới 22 tuổi.

Eom để lại dấu ấn rõ nhất. Cầu thủ thuộc biên chế Swansea City ghi 4 bàn, có 4 kiến tạo và chính anh ghi bàn duy nhất trong trận chung kết với Nhật Bản. Nếu World Cup cho thấy Hàn Quốc cần thêm những phương án mới ở hàng công, ASIAD ít nhất giúp Eom chứng minh anh đủ khả năng nhận vai trò lớn hơn.

Bae Jun-ho đang chơi cho Stoke City, Yang Hyun-jun thuộc Celtic, còn Kim Ji-soo từng có thời gian thi đấu ở Premier League cùng Brentford. Đây không phải một lứa cầu thủ chỉ nổi lên nhờ ASIAD, mà phần lớn đã được kiểm chứng ở môi trường chuyên nghiệp cao hơn.

Điều đó quan trọng khi thế hệ hiện tại bắt đầu đi qua giai đoạn đỉnh cao. Son Heung-min và Lee Jae-sung đều đã 34 tuổi, còn Kim Min-jae, Hwang Hee-chan hay Hwang In-beom cũng bước sang đầu tuổi 30.

Trong vài năm tới, tuyển Hàn Quốc buộc phải làm mới lực lượng. Lứa vừa vô địch ASIAD là một trong những nguồn bổ sung rõ ràng nhất.

Asian Cup 2027 mới là bài kiểm tra thật sự

Hàn Quốc nằm ở bảng E Asian Cup 2027 cùng UAE, Việt Nam và Yemen. Với vị thế của họ, mục tiêu khó có thể dừng ở chuyện vượt qua vòng bảng.

Áp lực còn lớn hơn vì Hàn Quốc đã chờ từ năm 1960 để vô địch Asian Cup lần thứ ba. Một nền bóng đá thường xuyên góp mặt ở World Cup, sở hữu nhiều cầu thủ chơi tại châu Âu nhưng chưa thể trở lại ngôi số một châu Á trong gần bảy thập kỷ luôn phải chịu sức ép rất lớn ở giải đấu này.

World Cup 2026 khiến sức ép ấy tăng thêm. Hàn Quốc cần một giải đấu đủ tốt để chứng minh thất bại ở Bắc Mỹ chỉ là cú vấp, không phải dấu hiệu cho thấy đội tuyển đang đi xuống.

HCV ASIAD mang lại thêm lựa chọn cho Hàn Quốc trong giai đoạn Son Heung-min và nhiều trụ cột bước sang tuổi 30.

HCV ASIAD vì thế có giá trị ở chỗ giúp họ nhìn thấy chiều sâu phía sau đội tuyển lớn. Hàn Quốc không cần bắt đầu lại từ đầu. Họ đã có một nhóm cầu thủ đầu và giữa tuổi 20 đủ khả năng bước lên, cạnh tranh vị trí và tạo thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Điều này cũng khiến cuộc gặp Việt Nam tại Asian Cup 2027 đáng chú ý hơn.

Việt Nam sẽ không đối đầu đội U23 vừa vô địch ASIAD, mà là tuyển Hàn Quốc với những gương mặt hàng đầu như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae nếu họ được triệu tập. Nhưng phía sau nhóm trụ cột đó giờ còn có Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun cùng một số cầu thủ vừa trải qua giải đấu thành công tại Nhật Bản.

Nói cách khác, HCV ASIAD giúp Hàn Quốc tăng thêm chiều sâu đúng lúc họ cần làm mới đội hình.

Dù vậy, World Cup 2026 cũng cho thấy Hàn Quốc không phải đối thủ không thể mắc sai lầm. Họ từng thua Nam Phi 0-1 trong trận buộc phải có điểm, rồi tiếp tục trải qua những kết quả thất thường trong loạt giao hữu sau giải.

Vì thế, chức vô địch ASIAD chưa đủ để kết luận bóng đá Hàn Quốc đã hoàn toàn hồi phục. Nó chỉ cho thấy hệ thống phía sau đội tuyển vẫn vận hành tốt và tiếp tục sản sinh những cầu thủ đủ khả năng bước lên cấp độ cao hơn.

Asian Cup 2027 mới là nơi Hàn Quốc phải trả lời rõ nhất. Nếu lớp cầu thủ vừa vô địch ASIAD hòa nhập tốt với những trụ cột hiện tại, thất bại ở World Cup có thể trở thành điểm bắt đầu cho một cuộc chuyển giao cần thiết.

Với Việt Nam, đó cũng là lời nhắc rằng đối thủ mạnh nhất bảng E không chỉ có những ngôi sao quen thuộc. Hàn Quốc đang có thêm một thế hệ mới bước lên đúng lúc.