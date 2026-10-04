Sau 11 năm chờ đợi, Malaysia quyết phá dớp trước Việt Nam

Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam là năm 2014. Khi đó, đội bóng của HLV Dollah Salleh gây bất ngờ khi giành chiến thắng 4-2 trước Việt Nam ngay tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong trận lượt về bán kết Giải vô địch Đông Nam Á.

Kết quả này giúp Malaysia giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

Kể từ đó, Malaysia không thể lặp lại thành tích trước Việt Nam. Sau trận hòa 2-2 vào năm 2018, Malaysia đã nhận 9 thất bại liên tiếp khi đối đầu đội tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe. Ảnh: fb Malaysia NT

Tan Cheng Hoe cho biết đánh bại Việt Nam từ lâu đã là một trong những mục tiêu của ông, dù nhà cầm quân này hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi các học trò.

“Đã từ lâu tôi mong muốn đánh bại Việt Nam và giành được một kết quả tích cực, bởi chúng ta chưa thắng họ trong hơn 10 năm qua”, Cheng Hoe chia sẻ.

Theo HLV Malaysia, sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở hàng công. Đội tuyển Việt Nam còn được tăng cường bởi những cầu thủ nhập tịch ở hàng phòng ngự, qua đó tạo thêm sự chắc chắn cho đội bóng.

“Chúng tôi biết sức mạnh của họ không chỉ giới hạn ở hàng tấn công. Họ cũng đã bổ sung thêm những cầu thủ nhập tịch vào hàng phòng ngự”, ông nói.

Malaysia khao khát chiến thắng Việt Nam sau 11 năm chờ đợi. Ảnh: fb Malaysia NT

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc phá dớp trước Việt Nam, Tan Cheng Hoe ưu tiên giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi trận căng thẳng.

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup giữa Malaysia và Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 16 giờ tại sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày 5/10.