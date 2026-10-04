Thần đồng cờ vua 11 tuổi trở thành nữ đại kiện tướng trẻ nhất lịch sử

Bodhana Sivanandan trở thành nữ đại kiện tướng khi mới 11 tuổi. Ảnh: The Guardian.

Mới đây, Bodhana Sivanandan (11 tuổi) trở thành người trẻ nhất từ trước đến nay giành danh hiệu nữ đại kiện tướng tại Olympiad Cờ vua ở Uzbekistan. Trong các ván đấu tại Samarkand, cô bé phải ngồi trên một chiếc ghế nâng dành cho trẻ em trên ôtô để có thể với tới bàn cờ.

Chỉ vài ngày sau, Bodhana trở lại trường để tham gia một tiết học về thiết kế và công nghệ. Việc vừa học tập vừa thi đấu ở các giải quốc tế đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô bé.

Để tham dự giải đấu tại Uzbekistan, gia đình phải xin phép trường cho Bodhana nghỉ học. Sau khi trở về, em sẽ phải học bù lượng kiến thức của khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, khả năng tiếp thu nhanh giúp cô bé không gặp quá nhiều khó khăn trong việc cân bằng hai lịch trình.

Học cờ vua từ năm 5 tuổi

Theo The Guardian, cha của Bodhana là ông Sivanandan Velayutham bắt đầu dạy con gái chơi cờ khi em mới 5 tuổi. Chỉ khoảng một năm sau, với sự hỗ trợ thêm từ các video trên YouTube, cô bé đã có thể đánh bại cha.

Thành tích của Bodhana tăng nhanh theo từng năm. Năm 7 tuổi, em giành chiến thắng với tỷ số 5-1 khi đồng thời thi đấu với 6 thành viên của CLB cờ vua địa phương ở Harrow. Một năm sau, cô bé đánh bại Peter Lee, cựu vô địch cờ vua Anh.

Tháng 7, Bodhana tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành cô gái trẻ nhất đánh bại một đại kiện tướng có hệ số Elo trên 2.600. Em cũng là người trẻ nhất từng được lựa chọn vào đội tuyển Anh.

Những chiến thắng tại Samarkand giúp Bodhana nâng hệ số Elo lên 2.382 điểm, vượt mức 2.300 điểm cần thiết để đạt danh hiệu nữ đại kiện tướng. Em hiện chỉ còn cách mức 2.400 điểm để đạt danh hiệu kiện tướng quốc tế và cần 2.500 điểm để trở thành đại kiện tướng.

Nếu đạt 2.500 điểm trong 11 tháng tới, Bodhana sẽ trở thành đại kiện tướng trẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, cô bé không đặt mục tiêu của mình vào việc phá kỷ lục.

“Em muốn trở thành đại kiện tướng càng sớm càng tốt, nhưng em chơi vì em thích, chứ không phải chỉ để theo đuổi các kỷ lục”, Bodhana nói, đồng thời cho biết tham vọng của em là trở thành kỳ thủ giỏi nhất thế giới.

Bodhana Sivanandan trong một trận đấu cờ vua. Ảnh: The Guardian.

Không dùng điện thoại, không xem tivi

Bên ngoài bàn cờ, nữ đại kiện tướng Bodhana vẫn có cuộc sống khá khác biệt so với nhiều bạn bè cùng tuổi. Em đã giành được 3 chiếc điện thoại thông minh tại các giải đấu nhưng vẫn chưa được phép sử dụng chúng.

Cha cô bé cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để con gái có điện thoại riêng. Việc không sử dụng thiết bị cá nhân cũng giúp Bodhana tránh được phần lớn sự xao nhãng từ mạng xã hội, dù em bỏ lỡ những lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Bodhana dành phần lớn thời gian cho học tập và luyện cờ. Em có 8 giờ học cờ mỗi tuần, chi phí do Liên đoàn Cờ vua Anh và Chess Trust chi trả. Ngoài cờ vua, cô bé chơi piano, violin và đọc sách, nhưng gần như không xem truyền hình vì không có nhiều thời gian.

Trên bàn cờ, Bodhana được đánh giá cao ở khả năng xử lý thế trận và lối chơi kinh điển. Jonathan Eckert, 67 tuổi, một kỳ thủ thường xuyên tham gia các giải đấu, từng đấu với Bodhana khi em mới 6 tuổi và chỉ có thể cầm hòa. Ông ấn tượng với khả năng chơi tàn cuộc và tư duy chiến lược của cô bé, đồng thời cho rằng đây là điểm khác biệt so với nhiều kỳ thủ trẻ vốn thường nổi bật ở các đòn chiến thuật.

Phong cách chơi này cũng lý giải sự yêu thích của Bodhana dành cho José Raúl Capablanca, nhà vô địch thế giới người Cuba trong những năm 1920. Cô bé đã nghiên cứu các ván đấu và sách của Capablanca và bày tỏ sự ấn tượng với cách kỳ thủ này xử lý những tàn cuộc.

Giải đấu tiếp theo của Bodhana có thể là London Chess Classic kéo dài 9 ngày vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, việc tham dự còn phụ thuộc vào lịch học và lịch trình của cha mẹ em.

Gia đình không muốn biến tài năng của Bodhana thành áp lực thành tích. Cha cô bé cho rằng điều quan trọng là hiểu sở thích của con, tạo điều kiện để em theo đuổi điều mình yêu thích và phát huy khả năng.

“Chúng tôi không gây áp lực, chỉ tập trung vào những mục tiêu của mình và tiếp tục tiến lên. Bạn phải hiểu con mình, biết chúng thích gì và cho phép chúng tỏa sáng”, ông Sivanandan nói.