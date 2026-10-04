ASIAD 2026: Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á, Cầu mây Việt Nam tạo dấu ấn

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận huy chương vàng tại ASIAD 20. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Thái Lan đã có màn tăng tốc ngoạn mục trong ngày 3/10 khi giành thêm 3 HCV ở các môn Đua thuyền buồm, Jiu-jitsu và Taekwondo. Với tổng cộng 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ (xếp thứ 7 toàn đoàn), Thái Lan không chỉ thống trị khu vực mà còn thiết lập kỷ lục về tổng số huy chương trong lịch sử tham dự ASIAD của nước này.

Malaysia xếp thứ hai khu vực (thứ 11 toàn đoàn) với 9 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ. Indonesia đứng thứ ba với 5 HCV, 11 HCB và 23 HCĐ, tiếp tục duy trì chỗ đứng trong nhóm đầu khu vực. Philippines xếp thứ tư với 4 HCV, 9 HCB và 16 HCĐ. Đoàn Thể thao Việt Nam ghi nhận bước tiến quan trọng khi vươn lên vị trí thứ 5 Đông Nam Á với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Điểm sáng lớn nhất là tấm HCV kỳ tích của đội tuyển Cầu mây nữ sau khi quật ngã đối thủ duyên nợ Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết kịch tính. Chiến thắng này giúp Việt Nam chính thức vượt qua Singapore (2 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ) và Myanmar (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) trên bảng tổng sắp.

Các đoàn còn lại trong khu vực ghi nhận huy chương gồm Campuchia (4 HCĐ), Brunei (1 HCĐ) và Lào (1 HCĐ). Nhìn tổng thể, ASIAD 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt: Thái Lan bỏ xa phần còn lại, trong khi cuộc cạnh tranh ở các môn thế mạnh truyền thống giữa Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines ngày càng gay gắt. ASIAD 2026 chính thức bế mạc vào tối 4/10.