Quang cảnh Lễ ra mắt bộ lịch Bloc 365 ngày năm 2027 “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”.

Không chỉ giới thiệu, tập trung làm rõ quá trình nghiên cứu - biên soạn - xuất bản - thiết kế bộ lịch, chương trình còn là tọa đàm, đối thoại của đại diện cơ quan quản lý, đơn vị xuất bản, các nhà khoa học và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xuất bản và văn hóa đọc. Qua đó chia sẻ, gợi mở những phương thức hiệu quả góp phần phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta, đưa văn hóa Việt Nam đến gần công chúng bằng những hình thức vừa có chiều sâu vừa phù hợp với đời sống đương đại.

Hành trình khám phá văn hóa Việt Nam

Thiết kế mỹ thuật bộ lịch là anh Phan Tấn Nghị, Giám đốc sáng tạo, đại diện thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar cho biết: “Tôi học và làm nghề thiết kế đã 26 năm. Bản thân tôi rất khắc khoải muốn làm bộ lịch về văn hóa, mang đậm văn hóa để truyền tải tinh túy văn hóa của dân tộc đến với nhiều người hơn”.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, chủ biên nội dung bộ lịch chia sẻ: “Từ lâu nay, chúng ta có thói quen định hình lịch là để coi ngày tháng, nhưng lịch không chỉ coi ngày tháng mà là một sản phẩm văn hóa… Sau một số bộ lịch về nhân vật lịch sử: Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi nảy ra ý tưởng là sao không khai thác sách lịch này để giới thiệu các tác phẩm văn học giá trị của Việt Nam. Do đó, bộ lịch về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du và tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu ra đời, rất được đón nhận. Năm 2026 có bộ lịch Việt Nam độc lập - thống nhất - đổi mới và phát triển”.

Chia sẻ tiêu chí quan trọng để nghiên cứu và chọn nội dung cho bộ lịch Bloc 365 ngày năm 2027 “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”, Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt cho biết: “Thứ nhất, trên cơ sở những công trình nghiên cứu của những nhà nghiên cứu về văn hóa học; thứ hai là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố; đồng thời trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia theo Nghị quyết số 252/2025/QH15, Việt Nam được tổ chức theo 6 vùng kinh tế - xã hội (gồm: Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long), chúng tôi mới nảy ra ý định sẽ kể câu chuyện trong bộ lịch này”.

Bộ lịch Bloc 365 ngày năm 2027 “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”.

Một sản phẩm văn hóa đặc sắc

Bộ lịch Bloc 365 ngày năm 2027 “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa” được cấu trúc thành 2 phần nội dung gắn kết với nhau. Phần thứ nhất - Cội nguồn và Bản sắc thể hiện trong 4 tháng đầu: Khái quát trọn vẹn những đặc trưng của văn hóa Việt Nam từ thuở bình minh lập quốc, quá trình phát triển bền bỉ cho đến những giá trị cốt lõi hun đúc nên tâm hồn người Việt. Phần thứ hai - Bức tranh thống nhất trong đa dạng thể hiện trong 8 tháng sau, đi sâu vào thế giới di sản, giới thiệu những sắc màu văn hóa tiêu biểu của từng vùng miền.

Được biên soạn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi cấu trúc địa lý - hành chính và không gian phát triển quốc gia có nhiều thay đổi quan trọng, chủ biên bộ lịch, Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt cho biết: “Chúng tôi cố gắng đưa nội dung: “Tại sao Nhà nước lại phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội”, “sáp nhập các tỉnh, thành có lợi ích gì”, những bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng… qua đó để thấy rằng văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng”.

Không chỉ nội dung mà ngay cả hình thức của bộ lịch cũng rất được đầu tư. Đi kèm với lịch có hộp thiết kế rất sang trọng với mục đích mỗi ngày khi người sử dụng xé một tờ lịch thay vì vứt tờ lịch đi hoặc để gói đồ, thì sẽ giữ tờ lịch đó ngay ngắn trong hộp đựng. Để rồi khi kết thúc một năm, người dùng sẽ có 365 tờ được đóng lại thành tập, lưu trữ được lâu dài.

“Với những tâm huyết, các tác giả đã để lại cho chúng ta không chỉ là một cuốn lịch mà là một ấn phẩm văn hóa, cũng như một món quà tặng văn hóa đến các độc giả trong và ngoài nước để chuẩn bị đón xuân Đinh Mùi và đón chào năm mới 2027. Điều đặc biệt nhất là ấn phẩm văn hóa này có một ý nghĩa quan trọng và sự đóng góp rất lớn của đội ngũ tác giả, nhà xuất bản, đối tác liên kết. Đây là ấn phẩm không chỉ dành cho đón xuân, đón năm mới mà là một ấn phẩm văn hóa khẳng định giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc, tạo sự lan tỏa đến mọi người…” - ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.