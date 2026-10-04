Tranh cãi khoản 'boa' 3 USD khi nhận lại phong bì 3.000 USD ở Thái Lan

Du khách Pháp bay trở lại Phuket nhận lại số tiền khoảng 3.000 USD bỏ quên tại khách sạn. Nguồn: The Phuket Times.

Ngày 2/10, Guy Petcharat, chủ khách sạn OASIS Phuket Airport (Thái Lan), đăng ảnh trao lại số tiền bỏ quên cho một du khách Pháp. Trước đó, vị khách đã rời Phuket đến Koh Samui, tỉnh Surat Thani, mà không biết phong bì chứa khoảng 3.000 USD vẫn nằm trong tủ quần áo tại khách sạn.

Sau khi khách trả phòng, nhân viên dọn phòng phát hiện phong bì chứa nhiều tờ euro liền báo cho Guy Petcharat. Ông chủ động liên hệ với vị khách tại Koh Samui để thông báo số tiền vẫn được giữ tại khách sạn.

Sau khi biết mình bỏ quên tiền, du khách sắp xếp bay trở lại Phuket để nhận lại tài sản. Theo Guy Petcharat, vị khách rất vui khi nhận lại tiền. Ông cho rằng người này có thể sẽ sốc nếu khoản tiền thực sự thất lạc, bởi phong bì chứa một lượng tiền đáng kể.

"Anh ấy trông rất vui, đưa tôi 100 baht (3 USD) tiền tip gửi nhân viên", ông nói trên The Phuket Times.

Tài xế tuk-tuk đợi khách trên đường phố Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Khoản tiền "boa" này sau đó trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến. Một số người cho rằng 3 USD khá nhỏ so với giá trị tài sản được trả lại, trong khi những người khác tập trung vào sự chênh lệch giữa hai khoản tiền. 3 USD tương đương khoảng 0,1% giá trị 3.000 USD mà du khách nhận lại.

Guy Petcharat không công khai phàn nàn về khoản tip. Những nhận xét về số tiền này chủ yếu xuất hiện trên mạng sau khi câu chuyện được chia sẻ. Chủ cơ sở lưu trú cho rằng trả lại tài sản khách bỏ quên là trách nhiệm của họ, không phải việc làm nhằm chờ được đền đáp.

"Nếu khách để quên đồ cá nhân trong phòng, chúng tôi phải trả lại", ông nói.

Theo Lonely Planet, tại Thái Lan, tiền tip không phải khoản bắt buộc và truyền thống này cũng không phổ biến trong đời sống thường ngày như ở Mỹ. Tuy nhiên, tại các khu vực du lịch, người làm dịch vụ ngày càng quen với tiền "boa", đặc biệt ở khách sạn, nhà hàng, spa và các dịch vụ phục vụ khách quốc tế.

Trên thực tế, một khoản tip nhỏ dành cho nhân viên khách sạn là điều không hiếm, dù không được kỳ vọng bắt buộc.

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