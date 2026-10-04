An Giang trao Giải A cho 13 tiết mục tại Liên hoan Đờn ca tài tử và Trích đoạn Cải lương 2026

Bà Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang trao giải "Chương trình" cho các đơn vị

Liên hoan Đờn ca tài tử và Trích đoạn Cải lương tỉnh An Giang lần thứ V năm 2026 chính thức khép lại với Lễ tổng kết và phát thưởng vào tối 3.10 tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá).

Liên hoan cho thấy sức sống của Đờn ca tài tử, cải lương trong đời sống cộng đồng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Tuần lễ hoạt động văn hóa - Xây dựng nông thôn mới năm 2026: Hương sắc An Giang - Âm vang di sản - Hào khí tri ân”, Liên hoan năm nay quy tụ 12 đơn vị dự thi đại diện cho các địa phương trong toàn tỉnh. Tổng cộng có 53 tiết mục bao gồm 17 tiết mục hòa ca, 12 tiết mục hòa đờn, 12 tiết mục ca ra bộ và 12 trích đoạn cải lương.

Nội dung các tiết mục tập trung thể hiện lòng tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tinh thần yêu nước, đồng thời phản ánh những thay đổi trong đời sống nông thôn mới, tình làng nghĩa xóm và sự đồng lòng xây dựng quê hương…

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo trao giải A "Tiết mục" cho các đơn vị

Theo Hội đồng Giám khảo, một trong những điểm đáng chú ý của Liên hoan là quy chế, thể lệ được xây dựng cụ thể theo từng thể loại và làn điệu. Bên cạnh việc giữ gìn hệ thống 20 bài bản Tổ, Liên hoan mở rộng khai thác các làn điệu thuộc bộ Bát Ngự, Oán phụ và Oán biến thể.

Một điểm đáng ghi nhận là sự tham gia của nhiều tài tử trẻ. Những gương mặt mới xuất hiện ở cả phần ca và đờn cho thấy hoạt động trao truyền di sản vẫn đang được duy trì tại cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng để Đờn ca tài tử và cải lương tiếp tục có lực lượng kế cận.

Tuy vậy, Hội đồng Giám khảo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Các đơn vị cần chú trọng hơn đến khâu biên tập, sắp xếp tiết mục hợp lý (tránh sử dụng bài Vọng cổ làm tiết mục mở màn). Với Ca ra bộ, cần bảo đảm câu chuyện, tính kịch và sự đối đáp tự nhiên giữa nhân vật. Các trích đoạn cải lương cũng cần được đầu tư về tính kịch, trang phục và tư tưởng nghệ thuật…

Đối với tài tử trẻ, yêu cầu được đặt ra là tiếp tục rèn luyện kỹ thuật lấy hơi, giữ nhịp phách và phát âm chuẩn khi thể hiện tác phẩm.

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo trao giải "Chuyên đề" cho các cá nhân và tập thể

Tại chương trình tổng kết, các thành viên Hội đồng Giám khảo cũng tham gia biểu diễn trích đoạn cải lương Hòn vọng phu (kịch bản Lưu Quang Vũ, chuyển thể cải lương Mộc Linh). Tiết mục có sự tham gia của Nghệ nhân ưu tú Võ Trường Giang, Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương cùng dàn đờn của đơn vị cụm An Châu.

Đây là một hoạt động chuyên môn tại đêm bế mạc, qua đó các thành viên Hội đồng Giám khảo trực tiếp thể hiện nghệ thuật cùng các nghệ nhân, tài tử tham dự Liên hoan. ThS Phạm Thái Bình, đại diện Hội đồng Giám khảo, cho biết phần biểu diễn là món quà nghệ thuật dành cho các đơn vị dự thi và công chúng.

Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương cùng dàn đờn của đơn vị cụm An Châu biểu diễn trích đoạn cải lương "Hòn vọng phu"

Kết quả Liên hoan, Ban tổ chức trao các giải Chương trình, giải Chuyên đề và giải Tiết mục.

Đối với giải Chương trình, có 5 Giải A và 7 giải B. Đối với giải chuyên đề, Ban tổ chức trao giải cho 5 đơn vị tham gia tích cực, 5 tài tử triển vọng và ấn tượng và tác phẩm tự biên về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Trích đoạn cải lương Sáng mãi tên Ông (tác giả: Lê Hồng Phước và Cái Thành Bảy), thuộc Cụm 15 (Châu Thành, Bình An, Thạnh Lộc).

Ở nhóm tiết mục, Ban tổ chức trao các giải A, B, C và giải khuyến khích. Giải A được trao cho 13 tiết mục thuộc các thể loại dự thi Hòa ca và Vọng cổ; Ca ra bộ; Hòa đờn; Trích đoạn cải lương, Chập cải lương.