Việc có nên nhổ răng số 8 hay không cần được bác sĩ nha khoa thăm khám và đánh giá cụ thể.

Nội dung 1. Vì sao nên nhổ răng số 8 mọc lệch? 2. Răng số 8 mọc lệch có thể gây biến chứng gì? 3. Những lưu ý trước khi nhổ răng số 8 4. Chăm sóc sau khi nhổ răng số 8

1. Vì sao nên nhổ răng số 8 mọc lệch?

Răng số 8 thường mọc ở vị trí cuối cùng trên cung hàm, trong khoảng từ 17-25 tuổi. Do cung hàm có thể không còn đủ chỗ, răng dễ mọc lệch, mọc ngầm hoặc chỉ nhú một phần qua lợi.

Một số trường hợp răng số 8 mọc lệch nhưng chưa gây đau, sưng hay khó chịu rõ rệt. Điều này không đồng nghĩa răng hoàn toàn không gây ảnh hưởng. Răng mọc lệch có thể tạo ra vị trí khó vệ sinh, khiến thức ăn và mảng bám tích tụ, từ đó làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm lợi quanh răng và bệnh nha chu.

Để đánh giá tình trạng răng số 8, bác sĩ thường thăm khám trong miệng và có thể chỉ định chụp X-quang để xác định hướng mọc, mức độ mọc ngầm, mối liên quan với răng số 7, xương hàm và các cấu trúc giải phẫu lân cận.

Không phải mọi trường hợp răng số 8 mọc lệch đều bắt buộc phải nhổ. Nếu răng không gây bệnh lý, không ảnh hưởng đến răng kế cận, có thể vệ sinh tốt và nguy cơ biến chứng thấp, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ. Ngược lại, nếu răng có nguy cơ hoặc đã gây biến chứng, nhổ răng có thể được cân nhắc.

Răng số 8 hàm dưới thường có nhiều trường hợp phức tạp hơn do liên quan đến xương hàm và dây thần kinh. Tuy nhiên, mức độ khó của một ca nhổ răng phụ thuộc vào hướng mọc, hình dạng chân răng, mức độ mọc ngầm, mật độ xương và mối liên quan với các cấu trúc xung quanh, chứ không chỉ dựa vào vị trí hàm trên hay hàm dưới.

2. Răng số 8 mọc lệch có thể gây biến chứng gì?

Răng số 8 mọc lệch cần được kiểm tra, đặc biệt khi răng chỉ mọc một phần hoặc khó vệ sinh. Ảnh AI

Một trong những vấn đề thường gặp là viêm lợi quanh răng số 8. Khi răng chỉ mọc một phần, phần lợi phủ trên răng có thể tạo thành một khoảng khó làm sạch. Thức ăn và vi khuẩn tích tụ tại đây có thể gây sưng, đau, hôi miệng và viêm nhiễm.

Răng số 8 mọc lệch cũng có thể gây tổn thương răng số 7. Khi răng khôn nghiêng về phía răng số 7, thức ăn dễ mắc kẹt giữa hai răng, làm tăng nguy cơ sâu răng và tổn thương nha chu. Trong một số trường hợp, răng số 8 mọc ngầm có thể liên quan đến tiêu chân răng kế cận.

Ngoài ra, răng số 8 mọc ngầm hoặc lệch có thể liên quan đến nang hoặc các tổn thương bệnh lý quanh răng, dù không phải trường hợp nào cũng gặp.

Đối với răng số 8 hàm dưới, nếu vị trí răng nằm gần ống thần kinh, phẫu thuật có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thần kinh. Vì vậy, bác sĩ cần đánh giá hình ảnh X-quang trước khi quyết định phương pháp xử trí.

3. Những lưu ý trước khi nhổ răng số 8

Trước khi nhổ răng, người bệnh cần thông báo cho bác sĩ về các bệnh đang mắc, tiền sử dị ứng và toàn bộ thuốc đang sử dụng, đặc biệt là thuốc chống đông hoặc thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

Người mắc các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc rối loạn đông máu cần được đánh giá tình trạng sức khỏe và kiểm soát bệnh phù hợp trước khi thực hiện thủ thuật. Không nên tự ý ngừng thuốc đang điều trị để nhổ răng.

Nếu vùng răng số 8 đang viêm nhiễm cấp tính, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ viêm và lựa chọn thời điểm, phương pháp xử trí phù hợp. Không phải trường hợp nào cũng cần trì hoãn nhổ răng, nhưng việc kiểm soát tình trạng viêm trước hoặc trong quá trình điều trị cần được bác sĩ quyết định.

Phụ nữ mang thai không phải tuyệt đối không được nhổ răng số 8. Khi có bệnh lý răng miệng cần điều trị, nha sĩ có thể thực hiện trong thai kỳ nếu lợi ích vượt trội nguy cơ và lựa chọn thời điểm, thuốc, phương pháp phù hợp. Những trường hợp không cấp thiết thường có thể được cân nhắc trì hoãn.

Phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt cũng không có quy định bắt buộc phải trì hoãn nhổ răng. Thời điểm thực hiện có thể được lựa chọn dựa trên tình trạng sức khỏe và sự thuận tiện của người bệnh.

4. Chăm sóc sau khi nhổ răng số 8

Trong những giờ đầu sau nhổ răng, người bệnh cần cắn gạc theo hướng dẫn để hỗ trợ cầm máu. Không nên súc miệng mạnh, khạc nhổ liên tục hoặc dùng ống hút trong thời gian đầu vì có thể làm ảnh hưởng đến cục máu đông tại vị trí nhổ răng.

Chườm lạnh bên ngoài má trong 24 giờ đầu có thể giúp giảm sưng và khó chịu. Nên chườm từng đợt ngắn, có lớp vải ngăn cách giữa túi lạnh và da, tránh áp trực tiếp đá lên da.

Trong những ngày đầu, nên lựa chọn thức ăn mềm, dễ nhai và dễ nuốt như cháo, súp, trứng, sữa hoặc các món phù hợp với khả năng ăn uống. Tránh thức ăn quá nóng, cứng, dai, cay hoặc dễ mắc vào vết thương. Không cần lạm dụng nước ép hay vitamin C với mục đích làm vết thương nhanh lành; quan trọng hơn là bảo đảm chế độ ăn đầy đủ và uống đủ nước.

Người bệnh cần vệ sinh răng miệng theo hướng dẫn của nha sĩ, tránh chải trực tiếp vào vùng phẫu thuật trong thời gian đầu. Nếu xuất hiện chảy máu kéo dài, sưng đau tăng dần sau vài ngày, sốt, khó há miệng nhiều, khó nuốt hoặc khó thở, cần liên hệ cơ sở nha khoa để được kiểm tra.

Răng số 8 mọc lệch nhưng không đau vẫn nên được kiểm tra, đặc biệt khi răng chỉ mọc một phần hoặc khó vệ sinh. Quyết định nhổ hay theo dõi cần dựa trên thăm khám, hình ảnh X-quang và nguy cơ biến chứng của từng người.