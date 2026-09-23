7 thứ miễn phí ở khách sạn mà nhiều người chưa biết

Du khách lưu trú tại khách sạn nằm trong Landmark 81 (TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.

Bỏ ra vài triệu đồng cho một đêm nghỉ tại khách sạn 4-5 sao hay resort, nhiều du khách thường dành sự quan tâm cho căn phòng, hồ bơi, phòng gym hay buffet sáng. Đây là những tiện ích xuất hiện nổi bật trên website, hình ảnh quảng bá và được nhân viên giới thiệu lúc nhận phòng.

Tuy nhiên, các cơ sở lưu trú vẫn còn nhiều dịch vụ, tiện ích khác đã được tính trong giá phòng nhưng không phải lúc nào du khách cũng biết để sử dụng đúng theo quyền lợi.

Nước suối, trà túi lọc và cà phê

Trà túi lọc, cà phê và đường (bao gồm đường cát và đường ăn kiêng) thường được bố trí ở minibar, kèm theo máy pha cà phê. Nhiều du khách ít sử dụng vì nghĩ rằng phải trả thêm chi phí, nhưng thực tế, đây là tiện ích miễn phí có thể sử dụng ngay tại phòng hoặc thoải mái mang về.

Ở mọi phân khúc lưu trú, hai chai nước suối đặt trong tủ lạnh, minibar hoặc cạnh ly thủy tinh trong phòng tắm đều được miễn phí mỗi ngày như một lời chào mừng du khách.

Du khách dùng cà phê pha từ minibar tại một khách sạn boutique ở phường Xuân Hòa (TP.HCM). Ảnh: Phương Lâm.

Bộ dụng cụ may vá

Một số khách sạn thường chuẩn bị bộ dụng cụ may vá trong phòng tắm. Tuy nhiên, nếu không thấy chúng, du khách hoàn toàn có thể hỏi bộ phận lễ tân để được cung cấp. Món đồ nhỏ này rất hữu ích trong nhiều tình huống như rơi cúc, bung đường may hoặc quần áo không may bị rách. Sau khi trả phòng, du khách thấy tiện có thể mang về để sử dụng lâu dài.

Chăn, gối thêm

Bổ sung chăn, gối là dịch vụ gây ngạc nhiên nhất khi lưu trú tại nhiều khách sạn, resort. Thậm chí, nhiều du khách còn nghĩ rằng mỗi phòng đơn sẽ mặc định 2 gối và một chăn.

Nếu du khách cần đến 4 gối xung quanh để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, bộ phận tạp vụ vẫn vui vẻ cung cấp thêm. Bên cạnh gối tiêu chuẩn, nhiều nơi còn chuẩn bị gối lông vũ, gối dạng mút, gối chống dị ứng hoặc gối dành cho người đau cổ, vai, gáy. Chỉ cần liên hệ bộ phận lễ tân để yêu cầu loại gối phù hợp.

Không gian căn phòng tại khách sạn nằm trong Landmark 81 (TP.HCM). Ảnh: Phương Lâm.

Dịch vụ giặt ủi

Không phải mọi cơ sở lưu trú đều miễn phí dịch vụ này, nhưng đa phần các khách sạn, resort lớn sẽ đi kèm dịch vụ giặt ủi, đặc biệt dành cho những du khách lưu trú dài ngày. Số lượng món đồ giặt ủi sẽ tương ứng với tổng số ngày lưu trú. Khi đặt phòng, một số hạng phòng cũng ghi rõ tiện ích "free laundry" (tạm dịch: dịch vụ giặt ủi miễn phí).

Ngoài ra, một số khách sạn boutique, hostel thường bố trí khu vực tự giặt ủi, du khách được phép sử dụng máy giặt và máy sấy.

Xe đạp

Đạp xe nhanh hơn sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ và rẻ hơn nhiều so với việc lái xe hay bắt taxi. Tại nhiều khách sạn, resort ở các điểm du lịch hoặc ven biển, xe đạp được cung cấp miễn phí. Nếu có nhu cầu đi dạo xung quanh hoặc rèn luyện sức khỏe, du khách có thể hỏi mượn xe đạp tại quầy lễ tân.

Tất chân

Các cơ sở lưu trú luôn trữ sẵn những đôi tất chân dành cho du khách dùng giày thể thao, dễ bị lạnh chân hoặc du lịch ở vùng lạnh. Thông thường, tất chân sẽ đặt sẵn trên giường hoặc trong tủ quần áo. Nếu không tìm thấy, du khách có thể liên hệ bộ phận lễ tân để được cung cấp.

Ổ cắm điện và sạc điện thoại

Trong trường hợp quên mang theo sạc điện thoại hoặc dây cáp bị hỏng khi sắp xếp trong vali, du khách có thể yên tâm bởi hầu hết khách sạn, resort đều có sẵn một số loại sạc điện thoại, từ những dòng máy thông dụng đến iPhone.

Tại một số quốc gia, đầu cắm điện có quy chuẩn khác nhau (2 chấu, 3 chấu, tròn, dẹp…) nên các cơ sở lưu trú luôn chuẩn bị nhiều ổ điện để hỗ trợ du khách chuyển đổi đầu cắm.