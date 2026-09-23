Nghỉ hưu sớm để có thời gian bên con, sao không hỏi con cái có muốn gần mình?

Đầu năm nay, bước ra khỏi cơ quan với quyết định nghỉ hưu sớm khi vừa tròn 55 tuổi, tôi mang theo sự háo hức của một ông bố sắp được toàn tâm toàn ý lo cho gia đình sau hơn 3 thập kỷ vất vả mưu sinh. Con lớn nhà tôi năm nay 30 tuổi và đã lập gia đình, con nhỏ cũng đã 25 tuổi, đều trải qua quá trình trưởng thành không được gần gũi nhiều với bố.

Trước nay, tôi không có nhiều thời gian dành cho con vì những chuyến công tác dài ngày và thói quen mang việc về nhà làm đêm. Tôi dồn sức, dồn thời gian làm việc để có thể nghỉ hưu sớm, định khi đó sẽ tập trung cho việc gia tăng kết nối với con cái, chăm sóc chúng chu đáo hơn, vì vợ chồng tôi cũng sắp được làm ông bà nội rồi.

Thế nhưng thực tế khiến tôi hụt hẫng và hoang mang. Những tháng đầu tiên khi tôi ở nhà toàn thời gian, thay vì sự gắn kết như mong đợi, tôi lại bắt đầu cảm nhận những khoảng lặng và sự lúng túng trong chính ngôi nhà của mình. Trước đây tôi bận làm nên không có thời gian cho con, giờ có thể bù đắp thì nhận ra chính các con lại không cần mình ở cạnh, không có nhu cầu dành nhiều thời gian ở bên bố mẹ.

Cậu con trai út làm nghề thiết kế, thường mang laptop về phòng và đóng cửa làm việc đến tận khuya. Còn con cả sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, có nhiều mối quan hệ công việc và bạn bè nên cũng thường xuyên về nhà muộn với lý do tăng ca hoặc tiệc tùng, hẹn bạn. Con dâu tôi cũng vậy, tranh thủ lúc chưa sinh con để tập trung cho công việc và sở thích cá nhân, thời gian ở nhà chủ yếu rút lui vào phòng riêng.

Khi quyết định xin về hưu sớm, tôi đã lập thời gian biểu sơ bộ, chẳng hạn cuối tuần cùng con trai cả đi câu cá; hai bố con sẽ cùng đi ăn nhiều hơn để gia tăng kết nối, trở thành hai người bạn thân thiết và hiểu nhau. Nhưng hóa ra con tôi chẳng mấy mặn mà. Nó bảo cả tuần đã phải vùi đầu vào đống hợp đồng, các cuộc họp kéo dài đến tối mịt và những cuộc nhậu tiếp khách mệt bã người; điều duy nhất nó muốn vào dịp cuối tuần là được ngủ nướng đến trưa, hoặc dành thời gian yên tĩnh để nghe nhạc, hẹn bạn cà phê.

Căng thẳng với cậu con út lại diễn ra theo kiểu khác. Vốn đã quen với nhịp sống tự lập và sự bận rộn trước kia của bố mẹ, con tỏ ra khó chịu, thậm chí kêu là “nghẹt thở” khi bố quan tâm tỉ mỉ, hỏi giờ về mỗi lúc nó ra ngoài hay góp ý về các mối quan hệ, cách ăn mặc, định hướng tương lai...

Hôm tôi gợi ý con nghỉ một buổi làm thêm cuối tuần để gia đình tổ chức pic nic hay cùng ăn các món ngon, nó nhẹ nhàng từ chối. Tối hôm đó, con nhắn cho tôi một tin dài, nói thẳng rằng bản thân cần sự tôn trọng và không gian riêng tư. Tôi sốc, tự hỏi mình đâu có làm gì khiến con cho rằng không gian riêng tư của nó bị xâm phạm.

Nghỉ hưu sớm để “hy sinh” vì gia đình, tôi nhận cái kết bị con cái ghẻ lạnh. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi rất buồn và thất vọng khi bản thân cố gắng thu xếp, chấp nhận những thiệt thòi và trả giá khi nghỉ hưu sớm để bù đắp cho con cái, nhưng thực tế lại khiến con cái thấy áp lực và kém thoải mái. Sự có mặt và nỗ lực kéo gần khoảng cách lại biến tôi như người rỗi rãi chuyên làm phiền. Có phải tôi đã sai lầm?

Nhiều ngày ngẫm nghĩ, tìm hiểu qua các diễn đàn và câu chuyện thực tế của nhiều phụ huynh khác, tôi nhận ra rằng khi quyết định nghỉ hưu để gần con cái, mình lại quên đặt câu hỏi quan trọng: “Liệu con cái có thực sự muốn và cần chúng ta gần gũi theo cách đó hay không?”.

Vì bài toán mưu sinh, tôi đã bỏ lỡ quãng thời gian các con cần ở bên mình nhất, và khi tôi có điều kiện ở cạnh thì chúng không còn là những đứa trẻ cần bố mẹ dắt tay chỉ lối hay kè kè nhắc nhở mỗi ngày nữa. Đều đã thành người lớn, có cuộc sống riêng và đang ở giai đoạn lập nghiệp, xây dựng các mối quan hệ xã hội riêng... Thời gian và tâm trí của các con không dành nhiều cho cha mẹ nữa. Vì thế, nếu bố mẹ bù đắp theo kiểu cố dành nhiều thời gian vật lý ở cạnh con cái, chúng có thể thấy phiền, thấy áp lực và có cảm giác bị kiểm soát.

Nhìn nhận lại mọi việc, tôi bắt đầu học cách lùi lại một bước để quan sát và lắng nghe các con bằng tâm thế hoàn toàn mới. Tôi không còn coi con cái là trung tâm và thay vì tập trung vào chúng, tôi hướng về bản thân và bà xã, coi việc biến cuộc sống nghỉ hưu của mình trở nên đáng sống nhất là ưu tiên số một.

Tôi tìm lại những sở thích cá nhân như đọc sách, trồng cây, tìm hiểu để chọn một môn thể dục luyện sức khỏe (hiện tại tôi thử đánh pickleball và thấy rất ổn cả về vận động lẫn giao tiếp xã hội)... Tôi chưa già, còn sức khỏe nên cũng đang tính tìm một công việc phù hợp chỉ cần dành khoảng 4 tiếng mỗi ngày, hoặc tập trung làm trong vài tuần, vài tháng rồi nghỉ ngơi trước khi nhận dự án khác.

Khi tôi giảm sự quan tâm, các con cũng dần cởi mở trở lại, chủ động chia sẻ những câu chuyện vui buồn khi chúng cảm thấy thoải mái thực sự. Cả hai đứa còn chủ động dành ra những hôm rỗi để rủ tôi đi ăn hoặc đi chơi. Hóa ra, yêu thương đúng cách đôi khi chỉ là lùi lại một bước.

Nghĩ thông những gì nên làm, tôi không còn hối tiếc vì nghỉ hưu sớm nữa, vì hiện tại đã có tự do tài chính, lại thêm tự do về thời gian, có thể chủ động sắp xếp những việc mình cần làm và muốn làm, cuộc sống thực sự rất tuyệt vời.